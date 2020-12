Natale in zona rossa cosa si può fare, poco visto che sono vietati tutti gli spostamenti. Dallo sport agli amici le regole da rispettare e consigli su cosa fare a Natale e cosa evitare.

Cosa si può fare a Natale in zona rossa? Il Decreto Conte del 18 dicembre prevede dieci 10 giorni in cui tutta Italia è zona rossa, ( QUI IL CALENDARIO DEI GIORNI ROSSI) mentre alcuni giorni saranno arancioni.

I divieti della zona rossa sono simili in parte al lockdown con qualche deroga che il governo ha volutamente inserito nel decreto Natale per fare in modo che almeno due persone con le dovute precauzioni anti-coronaavirus possano partecipare al pranzo o cena di Natale. Per esempio i nonni.

Quindi tornaando alla domanda sul cosa si può fare nei giorni delle festività natalizie ecco cosa consente il governo.

Cosa si può fare in zona rossa a Natale

Premesso che cinema teatri e luoghi di intrattenimento sono tutti chiusi, a Natale e Santo Stefano si può fare ben poco. Di seguito l’elenco di regole e divieti

Dal 24 al 27 dicembre tutta Italia è rossa, non ci si può spostare fuori dal proprio comune e i negozi aaperti sono solo quelli di generi alimentari, edicole tabbaccai e i vari store di Apple o Mediaworld. Ristoranti e bar sono chiusi e potranno solo lavoraare per asporto e consegne a domicilio fino alle 22.

A questo bisogna aggiungere che c’è il coprifuoco sia a Natale che a Capodanno. Comunque durante i giorni della zona rossa queste sono le attività consentite a Natale:

Ci si può spostare al massimo in due per recarsi a casa di amici o parenti o per raggiungere la seconda casa solo se nello stesso territorio regionale.

Si può fare sport ma solo in forma individuale

Queste sono le uniche due cose che è consentito fare non ci sono altre deroghe da parte del governo, l’alternativa più saggiaa è restare a casa vedere un bel film o leggere un libro.