Ultime notizie sul Coronavirus in Italia, dallo stop sui viaggi, alla situazione regione per regione, al decreto sull’economia. La situazione Covid – 19 in Italia con video Sky News.

Coronavirus in Italia, dall’appello di Palazzo Chigi per evitare i viaggi al Sud, allo stop per i viaggi in Sardegna ai treni notturni sospesi, al decreto Salva Economia per sanità, imprese e famiglie, ai parchi chiusi a Roma fino al Vaticano. Ecco il punto della situazione sul Coronavirus in Italia.

Coronavirus in arrivo il decreto Salva Economia.





Soldi alla Sanità pubblica e alla protezione civile, alle forze dell’ordine, finanziamenti a fondo perduto per le imprese che producono mascherine, fondi per le piccole imprese e agevolazioni per mutui, e poi aiuti alle famiglie tramite Voucher baby sitter da 600 euro. Il nuovo DCPM dovrebbe comprendere anche cassa integrazione e ammortizzatori sociali per piccole imprese. Questo è quanto ci si aspetta oggi dal decreto Salva Economia.

Viaggi marittimi sospesi da e per la Sardegna.

Chi ha la seconda casa o vuole recarsi in Sardegna dovrà farlo in aereo passando dall’areoporto di Roma fiumicino per atterrare a Cagliari, naturalmente con le dovute giustificazioni. Il ministero dei trasporti su richiesta della regione Sardegna ha sospeso tutti i trasferimenti via mare, il trasporto delle persone su traghetti come spiega la circolare del Ministero avverrà su autorizzazione della Regione e per dimostrate e improrogabili esigenze.

Niente viaggi notturni in treno per il Sud Italia

Sempre il ministero dei trasporti per arginare l’esodo dei viaggi da Nord a Sud nel rispetto delle regole stabilite con l’ultimo DCPM sull’emergenza Coronavirus ha sospeso tutti i treni notturni presi d’assalto lo scorso sabato e nei giorni scorsi. Nel frattempo Palazzo Chigi ha lanciato un nuovo appello invitando chi si trova al Nord per studio o lavoro a non muoversi.

Alitalia si vola solo con la mascherina.

niente volo se non hai la mascherina, queste sono le direttive della compagnia Alitalia che ha emanato un comunicato ufficiale- ” prima di salire in aereo è necessaria una mascherina protettiva da indossare obbligatoriamente qualora un elevato numero di viaggiatori non permetta di rispettare la distanza interpersonale di sicurezza prevista“. “La misura entra in vigore con effetto immediato ed è parte dei protocolli anti-contagio adottati da Alitalia in conformità alle disposizioni delle Autorità competenti – si legge nella nota ufficiale della compagnia. Pertanto anche se avete il biglietto ma non disponete di una mascherina rischiate di restare a terra.

Vaticano riti Pasquali senza fedeli

Sarà una Pasqua diversa in vaticano, per ora come comunicato dal sito della prefettura della Casa Pontificia tutte le celebrazioni liturgiche si svolgeranno senza fedeli. Questo sempre a causa dell’emergenza Covid – 19 nel nostro paese

Parchi chiusi a Roma

Roma si adegua e chiude i parchi luoghi di possibili aggregazioni. A comunicarlo è la sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina ufficiale di Facebook: Chiuse le ville storiche e tutti i parchi recintati, esclusi parchi senza recinto come Villa Borghese dove a controllare ci saranno le forze dell’ordine.

Queste per ora le ultime nes sul Coronavirus in Italia in attesa dei dati su i contagiati e guariti che comunicherà la protezione civile.

