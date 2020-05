Conte vacanze estive 2020 – “In estate andremo in vacanza al mare o in montagna” A confermarlo è il premier Conte, ecco cosa ha detto.

Se vi state chiedendo se in estate andremo in vacanza la risposta: è si. “Gli italiani andranno in vacanza al mare o in montagna e sarebbe bello restassero in Italia” A Confermarlo è il premier Conte nella sua ultima intervista per il quotidiano il Corriere. Ecco cosa ha detto il premier

Conte si alle vacanze estive

Gli italiani non resteranno a prendere il sole sul balcone ma faranno le vacanze nonostante la pandemia, certo saranno vacanze diverse dovremo rispettare delle regole ma l’Italia non resterà in quarantena – Questa è la risposta del premier Conte al Corriere.

“Sarebbe bello che le vacanze si facessero in Italia per godere delle bellezze delle nostre città, oltre che delle nostre spiagge. Tuttavia aspettiamo prima i dati e l’evoluzione della situazione epidemiologica prima di dare le linee guida e delle date agli italiani” – ha affermato il premier Conte

Quindi ora abbiamo la certezza che andremo in vacanza, ma non sappiamo come e con quali regole potremo andare nelle isole o quando potremo spostarci da regione a regione. Certo è che dopo questa dichiarazione e fermo restando l’andamento dei contagi, gli italiani possono andare in ferie. Tuttavia il problema restano le regioni che hanno imposto delle regole, fra queste ci sono la Campania e la Sardegna, isola da sempre fra le preferite degli Italiani.

Qui trovate le regole per andare in vacanza in Sardegna

Chi ama la montagna potrà godere di luoghi da favola, e chi ama invece vacanze culturali potrà scoprire molte città italiane.

Ricordiamo inoltre che per incentivare il turismo in Italia il Governo nel nuovo decreto “Rilancio” ha stabilito un bonus fino a 500 euro, le cui indicazioni saranno più chiare quando uscirà il decreto maggio.

Per quanto riguarda gli spostamenti all’estero in merito alle vacanze 2020 Conte non si è sbilanciato, questo dipenderà ovviamente dagli altri paesi.

Queste le ultime news sulle vacanze estive 2020 secondo quando affermato dal governo.

