” l’Occupazione e l’imprenditoria femminile sono al centro della nostra attenzione” Lo ha detto il premier Conte dopo la seconda giornata degli Stati generali. Ecco il discorso di Conte.

Si torna a parlare dell’impresa donna, un settore troppo spesso trascurato nel mondo dell’imprenditoria. Eppure in Italia le imprese femminili ( dati Unioncamere) sono pari al 21,93% del totale del tessuto produttivo nazionale Oggi a parlarne è il Premier Conte riferendosi ai progetti in essere per il Sud. Vediamo cosa ha detto il Presidente del Consiglio a Villa Pamphili a Roma nella seconda giornata della serie di incontri degli Stati Generali.

Ecco il video La conferenza stampa di Conte

E’stata una giornata intensa, oggi era presente anche il Dr Colao” Ha detto il premier a margine della seconda gioprnata dei lavori “Progettiamo il Rilancio” noti come Stati Generali.

Vedi anche: Cosa sono gli Stati generali in economia e in politica

Il premier ha risposto a tutte le domande della stampa presente dopo le varie riunioni odierne abbracciando tutti i temi che riguardano l’economia del nostro paese post – Covid 19. Tra questi c’è anche un passaggio relativo all’imprenditoria femminile, argomento che faceva parte del piano realizzato dal dr Colao.

Ovviamente è presto per conoscere i dettagli e le intenzioni del governo in merito a questo spaccato economico del nostro paese, tuttavi è importante che venga tenuto in considerazione.

Fra le altre cose Giuseppe Conte ha parlato di cassa integrazione L’obiettivo del governo è garantire la cassa integrazione a tutti i lavoratori, per tutto il tempo che sarà necessario in questa fase di debolezza della nostra economia” Ha detto il premier

Conte ha anche invitato di nuovo le opposizioni al dialogo, facendo leva sul fatto che la mancata presenza rende agli occhi degli altri paesi la situazione Anomala. Ricordiamo che Salvini, la Meloni e il centro destra si sono rifiutati di prendere parte agli incontri a Villa Pamphili.

In chiusura il premier ha parlato di se stesso, le sue parole sono queste: “Io ho iniziato questa esperienza avendo un’altra occupazione, è stata una situazione anomala. Ho un’occupazione, lo dico a tutti quelli che inseriscono la figura di Conte nei sondaggi, lo dico ai miei compagni di viaggio, se domani tornerò alla mia occupazione sarò soddisfatto”.

Questo è l’ultimo discorso di Conte Oggi.

Vedi anche: Lo stipendio di Conte