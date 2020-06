Conte chiude gli Stati generali e parla in conferenza stampa. Ecco cosa ha detto il premier Conte.

Il premier Conte dopo la settima e ultima giornata a Villa Pamphili chiude ufficialmente gli Stati generali dell’economia con una conferenza stampa. Il piano del governo affronta i vari aspetti della situazione economica italiana e le sue prospettive immediate e future.

Progettiamo il rilancio. Cosa ha detto Conte oggi.

Dopo una lunga giornata di incontri con personaggi del business nei diversi settori, della moda, della musica, del cinema, esponenti della cultura oltre la Consulta delle professioni sanitarie, il premier Conte ha concluso una settimana di lavori e incontri dedicati a Progettiamo il rilancio” Vediamo nel video quali sono i punti più importanti e cosa ha detto il presidente del Consiglio dopo la chiusura degli Stati Generali.

Dopo aver detto: ” Stiamo pensando di abbassare di poco l’Iva ma non abbiamo deciso”, il premier ha fatto presente che in questa settimana di lavoro il governo ha incontrato: vertici della Ue, associazioni di categoria imprese, parti sociali, ma anche ai cittadini.

“Non dobbiamo riformare, dobbiamo lavorare per rendere l’Italia più inclusiva” Ha detto il premier Dobbiamo creare degli spazi per lavorare sull’economia circolare e abbiamo bisogno di tutto il paese. Ha continuato Conte.

“Tutti ci hanno chiesto il cuneo fiscale e dobbiamo intervenire. Un progetto che ci staa a cuore è la formazione a partire dal diritto dello studio dove dobbiamo investire”.

“Non abbiamo fatto passerelle in questi giorni, come qualcuno ha detto, abbiamo lavorato in una cornice come Villa Pamphili che ci deve ricordare le bellezze dell’italia”

Per quanto riguarda i fondi e l’ipotesi di nuovi ammortizzatori sociali, il Presidente del Consiglio ha detto che probabilmente ci sarà un nuovo scostamento di bilancio, destinato alle categorie più colpite dalla pandemia.

Conte in conferenza stampa ha ricordato anche l’atleta Zanardi che dopo l’incidente è ricoverato in terapia intensiva.

E infine, la prossima settimana va preparata la bozza del piano di rilancio che servirà per il Recovery Fund a settembre.