Chiusura Natale e coprifuoco. In arrivo le nuove restrizioni in tutta Italia, ecco quali sono le ipotesi del governo per le festività di Natale e Capodanno.

Chiusura Natale e coprifuoco o ipotesi lockdown?. “ il piano per Natale è pronto e ci sarà un ritocchino alle misure restrittive” ha detto il premier Conte. Ma non ha ancora precisato se l’Italia dal 21 dicembre al 6 gennaio sarà zona rossa o arancione.

Guarda anche Nuovo Dpcm quando esce

Secondo Conte il sistema dell’italia a tre colori funziona e si può evitare il lockdown. Secondo il professor Rezza del Cts invece: ” Se non si prende alcun provvedimento ora, alla fine saremo costretti a fare il lockdown generale“.

Quindi per essere pratici Natale e Capodanno saranno diversi dagli anni passati, ci sono ancora troppi contagi e troppi morti da coronavirus in Italia per permetterci di fare cenoni o veglioni. Il governo quindi sarà costretto a chiudere i confini e probabilmente anche bar e ristoranti nei giorni festivi e prefestivi adottando il sistema delle zone rosse o arancioni. Ecco le ipotesi per le festività natalizie.





Vedi anche: Coronavirus Italia oggi bollettino

Italia zona rossa limiti e divieti

La zona rossa è un lockdown e comprende la chiusura di negozi bar e ristoranti oltre al divieto di spostamento e autocertificazione per muoversi da casa. Le date dovrebbero essere a ridosso dei giorni festivi, tuttavia questa soluzione non è condivisa da tutti i partiti politici della maggioranza e dai governatori delle regioni.

Chiusura Natale zona arancione divieti

La zona arancio è la soluzione più probabile. In questa fascia ci sono limiti e divieti per gli spostamenti, bar e ristoranti chiusi ma aperti solo per l’asporto. Mentre i negozi possono restare aperti ad eccezione dei centri commerciali che sono chiusi nel fine settimana. Oltre a questo l’orario del coprifuoco potrebbe essere anticipato e ci saranno altre restrizioni.

Vedi anche: Zona arancione dagli amici al domicilio limiti e divieti

Tuttavia resta il problema assembramenti, le scene dello shopping scatenato in tutta Italia lo scorso 13 dicembre sono state contestate da tutti i virologi oltre dal ministro della Salute Speranza. Anche personaggi dello spettacolo hanno espresso il loro pensiero al riguardo invitando il governo a chiudere Ecco ad esempio il tweet di Muccino

Quindi quali saranno le chiusure per Natale e Capodanno? Entro oggi il governo Conte dovrebbe dire agli italiani che intenzioni ha. Non è chiaro se ci sarà un nuovo Dpcm Natale o se verranno riviste le misure dell’attuale decreto, quello che è chiaro invece e che questo stop and go oltre a stressare la popolazione non porta da nessuna parte, e gli italiani saranno costretti a convivere con il virus ancora per un anno, perché, come ha spiegato il professor Rezza del Cts: “All’inizio non ci saranno vaccini per tutti”

Infine, chi si chede cosa fare a Capodanno, sappia che non ci sono soluzioni: bisogna restare a casa in famiglia.

Questo per ora è quando emerge da palazzo Chigi in merito alle chiusure Natale.

GUARDA ANCHE