Calendario riaperture nuovo decreto legge. Da maggio al primo luglio 2021, riaperture e coprifuoco. Ecco cosa si potrà fare data per data.

Calendario riaperture maggio giugno 2021 stabilito dal governo Draghi, tramite un nuovo decreto legge approvato nella serata del 17 maggio nel Consiglio dei ministri.

Ci sono novità importanti dal coprifuoco che inizialmente slitta di un’ora, poi di due e alla fine sparisce, ma soprattutto riprendono numerose attività. Di seguito l’elenco completo delle riaperture con scadenze precise.

Date calendario riaperture

Ecco il nuovo cronoprogramma delle riaperture 2021 definito dal governo.

18 maggio: il coprifuoco slitta dalle 22:00 alle 23:00

22 maggio: riapertura di centri commerciali, mercati e parchi anche nel week end. Riaprono pure gli impianti di risalita in montagna.

24 maggio: riapertura palestre.

1 giugno: riaprono bar e ristoranti al chiuso, con possibilità di prendere il caffè al bancone. Possibile anche assistere ad eventi sportivi con capienza al 25% degli impianti sportivi, ma non oltre i 1.000 spettatori.

7 giugno: il coprifuoco passa a mezzanotte.

15 giugno: riprendono le feste di matrimonio, ma per parteciparvi è necessario il green pass. Riaprono anche fiere, parchi tematici, congressi e convegni.

21 giugno : fine del coprifuoco .

: . 1 luglio: riaprono le sale giochi, bingo e casinò, le piscine al chiuso, i centri termali, i centri ricreativi e sociali e i corsi di formazione. Inoltre, a partire da questa data sarà possibile assistere ad eventi sportivi al chiuso (25% della capienza impianto fino a 500 persone).

Coprifuoco e riaperture

Il governo ha dunque dato risposta a tutte quelle categorie che attendevano di sapere la data di riapertura per singole attività. Dalle palestre ai bar e ristoranti al chiuso, fino alle sale scommesse e i centri termali.

Il calendario come visto è scaglionato, in base a un principio di prudenza e di riaperture graduali per non compromettere la discesa dei contagi da covid registrata in Italia nell’ultimo periodo.

Infine, il coprifuoco viene esteso gradualmente fino a sparire nel primo giorno dell’estate 2021, vale a dire il 21 giugno. Tuttavia, secondo le ultime news, 6 regioni potrebbero non avere più il coprifuoco già prima di questa data perché potrebbero entrare in zona bianca (che non prevede restrizioni se non mascherine e distanziamento) mantenendo gli attuali dati. Si tratta di Friuli, Molise e Sardegna il primo giugno e di Abruzzo, Veneto e Liguria il 7 giugno.

Staremo a vedere se sarà così, ma intanto l’esecutivo ha fatto chiarezza e ora esiste un calendario riaperture 2021 data per data. In questo modo i lavoratori di quei settori e tutti gli italiani potranno tornare a riorganizzare le loro vite.

