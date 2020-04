Le date di proroga quarantena spettano al presidente del Consiglio Conte, no a Borrelli. Lo conferma L’istituto Superiore della Sanità. Ecco perché la notizia dell’allungamento della quarantena fino a maggio non ha senso.

A casa fino al primo maggio e dopo. L’intervista del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli a ‘Radio Anch’io’ su Rai Radio 1 ha creato il panico e al contempo fatto un favore ai media che speculanno sulla malattia. Ma siamo sicuri che Borrelli abbia parlato di date? Borrelli non ha i poteri per decidere quando e come riaprirà l’italia, l’unico che ha poteri è il presidente del consiglio, dopo aver sentito la comunità scientifica e non solo.

Vedi anche: Conte parlare di fine aprile o maggio non ha senso

Borrelli comunicato quarantena fino a maggio

Non esiste un vero scomunicato di Borrelli, esiste la traccia dell’intervista rilasciata alla Radio, ma il capo della Protezione civile ha precisato che “non voleva dare date” . Ma è bastato poco, Ansa ha iniziato a lanciare la notizia ” A casa anche il primo maggio” poi a seguire tutti i giornali che speculano fra cui il Corriere di Cairo e Repubblica oramai parte del gruppo FCA. Insomma fono a quando gli italiani saranno in balia di news su news infondate sul Covid – 19, camperanno male.

Questo è dovuto anche agli errori fatti sulla comunicazione anche da parte del governo, ma gli operatori come la Protezione civile dovrebbero limitarsi a parlare solo del loro lavoro, così come fanno i medici e l’lstituto Superiore della Sanità.

In sintesi solo il governo ha il compito di comunicare date di allungamento della quarantena, nessuno può farlo al suo posto, pertanto l’invito alle lettrici e ai lettori è quello di seguire le notizie ufficiali da fonti ufficiali, il resto sono solo chiacchiere e speculazioni di stampa,di cui gli italiani non hanno bisogno, ma che arricchiscono le casse dei giornali. Questa è la verità. A supporto vi invitiamo a seguire il video della conferenza stampa di ISS sulla situazione Coronavirus in Italia.