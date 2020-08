Tiziano Ferro in: “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri per I Love My Radio. Ecco il video della registrazione esclusiva realizzata dal cantautore italiano.

Tiziano Ferro – Perdere L’ amore è l’ultima cover di I Love my Radio, l’iniziativa dedicata ai 45 anni del sistema radiofonico e che unisce per la prima volta le radio locali e nazionali. Sono 10 le cover top di questo evento. Si tratta di canzoni italiane tutte reinterpretate da cantautori,come ad esempio Caruso di Lucio Dalla, cantata da Jovanotti o Una donna per amico di Lucio Battisti cantata da Eros Ramazzotti.

“Perdere L’amore interpretata in un duetto di Tiziano Ferro e Massimo Ranieri è l’ultima canzone arrivata in gara ed è già un gran successo. Ecco intanto il video per riascoltare l’incredibile voce di Ferro e Ranieri insieme.

Perdere L’amore testo e significato

Un testo con frasi uniche quello della canzone di questa canzone di Ranieri. Praticamente sembra scritto ieri, invece si tratta di una canzone d’amore del 1988 con cui Massimo Ranieri ha vinto il Festival di Sanremo. Ecco intanto il testo.

E adesso andate via

Voglio restare solo

Con la malinconia

Volare nel suo cielo

Non chiesi mai chi eri

Perché scegliesti me

Me che fino a ieri

Credevo fossi un re

Perdere l’amore

Quando si fa sera

Quando tra i capelli

Un po’ d’argento li colora

Rischi di impazzire

Può scoppiarti il cuore

Perdere una donna

E avere voglia di morire

Lasciami gridare

Rinnegare il cielo

Prendere a sassate

Tutti i sogni ancora in volo

Li farò cadere ad uno ad uno

Spezzerò le ali del destino

E ti avrò vicino

Comunque ti capisco

E ammetto che sbagliavo

Facevo le tue scelte

Chissà che pretendevo

E adesso che rimane

Di tutto il tempo insieme

Un uomo troppo solo

Che ancora ti vuol bene Perdere l’amore

Quando si fa sera

Quando sopra al viso

C’è una ruga che non c’era

Provi a ragionare

Fai l’indifferente…

Il significato della canzone è abbastanza chiaro quando si perde in amore lo si ricorda tutta la vita, e questa canzone con le sue frasi ne è una valida testimonianza. Lo stesso Tiziano Ferro ha dichiarato che: ” Perdere L’amore è stata una delle canzoni che lo ha fatto sognare di più” Ora la interpreta di nuovo insieme a Massimo Ranieri per I Love My Radio. Sarà lei la canzone che vincerà? Ancora non lo sappiamo ma intanto una vecchia canzone torna ad essere la canzone del momento grazie a questa bella iniziativa.

