L’ultima di Vasco Rossi è la canzone “Una canzone d’amore buttata via” è diventata virale in pochi giorni. Ecco com’è nata questa canzone “della rinascita” come l’ha definita Vasco.

Il 2021 si apre con l’ultima canzone di Vasco, la sua nuova canzone d’amore, ovvero “Una canzone d’amore buttata via”. Pubblicata il primo gennaio, in pochi giorni ha macinato visualizzazioni e ascolti. Ma di cosa parla? Com’è nata questa canzone? Qual è il testo e il significato? E ne usciranno altre? Intanto, ascoltiamola. Ecco il video da Youtube:

Vasco Rossi – Una canzone d’amore buttata via

Vasco, l’ultima canzone è una canzone d’amore

Vasco, come sappiamo, è autore di tante bellissime canzoni d’amore, e non a caso il suo ritorno nel 2021 con un nuovo brano è proprio con un brano romantico. In pochissimi giorni ha fatto milioni di views, e questo senza nemmeno un video ufficiale – che, si dice, uscirà – ma con un semplice video statico.

Ascoltatissima e trasmessa dalle radio, la nuova canzone di Vasco Rossi sta scalando le classifiche ed è una delle canzoni italiane del momento.

Il video su Instagram

Grande successo anche per il video amatoriale della giovane ballerina Asia che balla sulle note dell’ultima canzone di Vasco, postato dallo stesso cantante con grande entusiasmo:

Ma di cosa parla “Una canzone d’amore buttata via”?

Lo stesso Vasco – che aveva annunciato di aver scritto nuove canzoni durante la quarantena – l’ha presentata in questo modo: “Una canzone d’amore… buttata via è il titolo della nuova canzone, uscirà il primo gennaio 2021. L’anno della rinascita!”.

Vasco, nuovo singolo e nuovo album nel 2021

L’ultima canzone di Vasco infatti anticipa l’uscita del nuovo album, a un bel po’ di anni di distanza dall’ultimo, che potremo ascoltare durante il 2021 (e in estate, virus permettendo, ci saranno anche i concerti). Sul significato, la canzone sembra interrogarsi sul senso stesso dell’amore. Vasco ha scritto ironicamente, come suo solito: “Non è mai stata buttata via nessuna canzone d’amore. Non sarà mica, questa, la prima?”. Ma vediamo insieme il testo.

Testo Una canzone d’amore buttata via

Sembra strano anche a me

sono ancora qui a difendermi

e non è mica facile

hai ragione pure te

le mie scuse sono inutili

ma non posso stare senza dirtele

Sembra strano anche che

io non possa più proteggerti

e non è mica facile

hai ragione sempre te

le mie scuse sono inutili

ma non posso vivere senza di te

Non lasciarmi andar via

non lasciare che sia

una stupida storia

una notte ubriaca

una sola bugia

Non lasciarmi andar via

non lasciare che sia

una canzone d’amore buttata via

Non lasciarmi andar via

non lasciare che sia

Sembra strano anche a me

ma non voglio più nascondermi

e non è mica facile

hai ragione sempre te

e io devo riconoscermi

ma non è possibile senza di te

Non lasciarmi andar via

non lasciare che sia

una stupida storia

una notte ubriaca

una sola bugia

Non lasciarmi andar via

non lasciare che sia

una canzone d’amore buttata via

Non lasciarmi andar via

andar via

non lasciare che sia

che sia

Una canzone d’amore

Non lasciarmi andar via

non lasciarmi andar via

andar via

non lasciare che sia

che sia

Una canzone d’amore buttata

“Una storia d’amore buttata via”, la nuova canzone di Vasco è già un classico

Lo stesso Vasco ha postato su Instagram una recensione della sua canzone, accompagnata da una bellissima foto:

Un grande e atteso ritorno per Vasco, che preannuncia un grande 2021

E insomma, dopo mesi di attesa, speriamo davvero che il 2021 sia l’anno della rinascita, non solo per Vasco e i suoi fan. Il cantante ha parlato spesso, sui social, di come stava vivendo questo strano periodo della pandemia. E aveva precisato che, non potendo esibirsi dal vivo (la cosa che ama di più fare) era ben felice di aver ritrovato la vena creativa e di aver scritto nuove canzoni per il nuovo album.

Vedi anche: Classifica canzoni del momento 2021

La sua ultima canzone conferma che l’ispirazione Vasco ce l’ha eccome, e sicuramente non l’ha mai persa: “Una canzone d’amore buttata via” è una bellissima canzone tipicamente “rossiana”, dal successo immediato, che sicuramente ci accompagnerà tutto il 2021 assieme ai nuovi singoli che Vasco rilascerà prossimamente. Intanto godiamoci questa e aspettiamo il video ufficiale!

Vedi anche: