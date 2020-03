Concerti 2020, le date di tutti gli eventi rimandati in Italia a causa del Covid-19

Concerti 2020 – Fra gli eventi rimandati in Italia a causa dell’emergenza Coronavirus, ci sono numerosi concerti e tour musicali previsti a marzo le cui date hanno subito slittamenti o sono stati annullati.

Visto che sono molti coloro che hanno già acquistato i biglietti per parteciparvi, è importante conoscere quali sono gli eventi musicali rimandati per via delle decisioni governative, legati ai rischi della salute.

Elenco e date concerti 2020 rimandati in Italia

Ecco la lista di tutti i principali concerti rimandati nel nostro paese a causa del Covid-19. Per molti sono state già stabilite le date di recupero, per altri ancora no.

Subsonica

La rock band italiana ha rimandato i seguenti concerti:

dal 5 marzo al 2 aprile a Padova,

dal 6 marzo al 17 aprile a Nonantola (MO),

dal 7 marzo al 4 aprile a Trezzo Sull’Adda (MI),

dal 28 marzo al 10 aprile presso la Fiera di Pordenone,

dal aprile al 18 aprile Marghera (VE).

Raf e Umberto Tozzi

I due cantanti hanno rinviato, dal 2 marzo al 20 maggio, il concerto presso il Teatro Europauditorium di Bologna.

Willie Peyote

Il rapper ha spostato le seguenti date del suo tour:

dal 4 e 5 marzo al 6 e 7 aprile all’Alcatraz di Milano,

dal 7 e 8 marzo al 14 e 15 aprile all’Estragon di Bologna.

Gemitaiz e Madman

I due rapper hanno rinviato i loro concerti previsti nel mese di marzo. Queste le nuove date:

9 aprile, palazzetto dello sport a Roma,

15 aprile, Mediolanum Forum di Milano,

18 aprile, Palapartenope a Napoli,

24 aprile, teatro della concordia a Torino,

29 aprile, Tuscany Hall a Firenze.

Pinguini tattici nucleari

In questo caso, è stato deciso il rinvio di tutto il tour dei Pinguini Tattici Nucleari, programmato per febbraio e marzo 2020. Le nuove date della band rivelazione del Festival di Sanremo 2020 verranno comunicate prossimamente.

Loredana Bertè

Ha rimandato la prima parte del suo tour, previsto in alcune zone italiane maggiormente colpite dal virus. Queste le nuove date stabilite per i suoi concerti:

16 novembre a Politeama Genovese (GE),

21 novembre a Palabassano 2, Bassano del Grappa (VI),

1 dicembre 2020 al Teatro Colosseo di Torino,

11 gennaio 2021 al Teatro Repower di Assago (MI).

Bugo

Rimandate anche alcune date del tour di Bugo, in programma a marzo. Ecco le nuove:

16 aprile all’Hiroshima mon amour di Torino,

17 aprile al Capitol di Pordenone,

24 aprile al Bronson club di Madonna dell’albero (RA).

Dardust

L’artista e compositore, di cantanti famosi come Mahmoud, ha modificato le seguenti date:

dal 27 febbraio al 8 aprile all’Hiroshima mon amour di Torino,

dal 5 marzo al 9 aprile presso i magazzini generali di Milano,

dal 6 marzo al 15 aprile presso lo Spazio Rossellini di Roma.

Maluma

Rinviato pure il concerto del cantante latino Maluma, in programma il 7 marzo al Mediolanum Forum di Assago e riprogrammato per il 31 marzo.

Rinvii concerti e tour 2020 in Italia: altri artisti

Rinviati, con date da ridefinire, anche i tour di:

– Giusy Ferreri, la cui partenza era prevista per il 2 marzo a Milano.

– Modà, che doveva partire il 6 marzo a Catania.

– Gigi D’Alessio (solo per le prime date), che doveva partire il 17 marzo da Brescia.

Cancellati infine, i concerti degli artisti stranieri OneRepublic e X Ambassadors, che erano in programma il 6 e il 7 marzo al Fabrique di Milano.

Questa la lista di tutti i concerti 2020 rimandati in Italia, fino a questo momento. Tuttavia con gli sviluppi legati al Coronavirus e alle decisioni prese dal Governo sulle manifestazioni, è molto probabile che questa lista si arricchisca. Quindi, vi consigliamo di seguire gli ultimi aggiornamenti al riguardo.

