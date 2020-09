Canzoni 2020. A fine estate sono quasi tutti brani dance a farla da padroni tra le canzoni del momento. E una è davvero inaspettata…

Quali sono le canzoni più ascoltate in radio in settimana? Forse ci siamo (finalmente?) lasciati i tormentoni estivi alle spalle, e la classifica dei brani più passati in radio sono altri. In realtà, sempre di tormentoni si tratta, ma in particolare di canzoni dance.

Una delle hit di questi mesi è “Breaking Me” di Topic & A7s, TOPIC & A7S. Non l’avete mai sentita? Eccola:

Topic, A7S – Breaking Me ft. A7S

Nella classifica settimanale dei brani più ascoltati nelle radio italiane di Earone è al primo posto. Al secondo troviamo un altro pezzo dance, ovvero “Hypnotized” di Purple Disco Machine, Sophie And The Giants. Ecco il video:

Purple Disco Machine, Sophie And The Giants – Hypnotized

Curiosità: anche in questo caso c’è dietro un dj tedesco e in Italia ha avuto successo anche grazie al fatto che viene usata in una famosa pubblicità (vedi Canzoni delle pubblicità).

Un altro dei tormentoni del mese, e anche di questa settimana, è sicuramente Jerusalema. Una hit forse inaspettata, in cima a molte classifiche, compresa quella delle canzoni più passate nelle radio itaiane. Se non l’avete ancora sentita, ecco il video:

Master KG – Jerusalema [Feat. Nomcebo]

Perché abbiamo scritto hit inaspettata? Beh, intanto perché il produttore Master KG è un 24enne, e poi perché la canzone è cantata in “venda”, la lingua bantu parlata in Sudafrica e Zimbabwe.

Il successo è partito lentamente da Tik Tok, per poi, nel corso dei mesi, diventare un successone globale su Youtube (centinaia di milioni di views) e su Spotify. La canzone è una specie di gospel elettronico, dove ci si rivolge a Dio. Resta uno dei casi più incredibili del 2020, in campo musicale, che una canzone cantata in una lingua parlata da poche persone (poco più di un milione) sia diventata un tormentone mondiale.

Le altre canzoni della settimana

Tra le altre canzoni della settimana, cioè tra quelle più passate in radio in Italia, abbiamo stabile Bam Bam Twist di Achille Lauro, a seguire la solita Karaoke, che abbiamo già decretato essere una delle canzoni più brutte dell’estate, ma anche il tormentone numero uno.

E poi la bella Mediterranea del giovane e talentuoso Irama.

Tra le new entry della settimana segnaliamo:

Emma – Latina

Pinguini Tattici Nucleari – La storia infinita

Biagio Antonacci – L’amore muore

Vedi anche: Biagio Antonacci, le canzoni più belle

Questa la situazione di questa settimana per quanto riguarda le canzoni del momento, italiane e straniere (per le solite italiane vi rimandiamo alla nostra classifica Canzoni italiane del momento). Cosa cambierà con la fine definitiva dell’estate? Lo scopriremo presto, sperando di non ritornare a cantare canzoni dai balconi…

Se cercate altra musica e altre canzoni, provate le nostre playlist: