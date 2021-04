Canzoni 2021, la top 10 delle canzoni più ascoltate in radio questa settimana

Nelle classifica delle canzoni del momento 2021 la top ten non è cambiata tantissimo. Colapesce & Dimartino, Purple Disco Machine, Sophie and The Giants e Irama sono sempre tra i primi posti. Ma c’è qualche new entry. Ecco la classifica di questa settimana:

Canzoni più ascoltate in radio questa settimana (fine aprile 2021)

Purple Disco Machine – Fireworks (feat. Moss Kena & The Knocks) Colapesce & Dimartino – Musica leggerissima Sophie And the Giants – Right Now Joel Corry, Raye & David Guetta – Bed Atb, Topic & A7S – Your Love (9PM) Irama – La genesi del tuo colore Bruno Mars, Amnderson. Paak, Silk Sonic – Leave The Door Open Maroon 5 – Beautiful Mistakes (feat Megan Thee Stallion) Imagine Dragons – Follow You Madame – Voce

Canzoni 2021, la situazione a fine aprile

Possiamo dire che la canzone uscita vincente da Sanremo 2021, almeno secondo gli ascolti, è senza dubbio Musica leggerissima di Colapesce & Dimartino. Subito dopo abbiamo Irama, Madame e La Rappresentante di Lista. Tutte le altre sono scivolate in fondo alla classifica.

Forse da quest top 10 delle canzoni più ascoltate in radio al momento abbiamo anche qualche indizio sui possibili tormentoni estivi del 2021. Saldamente ai primi posti Firework di Purple Disco Machine e Right Now di Sophie and The Giants.

Sophie And The Giants – Right Now

Ma si segnala l’ascesa anche della dance e del rap, tra Bed, di Joel Corry, David Guetta e Raye, “Your Love” di ATV, Topic e A7S, la solita Dua Lipa, il ritorno dei Maroon 5…

Insomma, molta musica straniera. Fatto strano, dato che di solito gli ascolti delle radio italiane sono dominate dalla musica di casa nostra. Ma staremo a vedere: a breve inizieranno ad arrivare le hit estive, e allora forse le cose cambieranno.

Questa la situazione attuale degli ascolti radiofonici aggiornati a oggi, secondo i dati del sito earone.it

Vedremo come evolverà la situazione delle canzoni del momento nelle prossime settimana, soprattutto in vista dell’estate. Per ora è tutto, buon ascolto!

