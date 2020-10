Elton John, le canzoni più belle e famose del grande artista britannico. Playlist

Elton John è sicuramente uno dei più importanti artisti del pop-rock contemporaneo. Cantautore, compositore e musicista, nel corso della sua carriera ha venduto oltre 300 milioni di dischi. La sua produzione spazia dal pop rock al glam rock, al symphonic rock fino ad arrivare all’hard rock. A partire dalla fine degli anni sessanta ha suonato in più di 3500 concerti.

Durante la sua carriera Elton John ha composto oltre settecento canzoni e alcune, come Your Song, Rocket Man o Candle in the Wind, sono davvero famosissime. Le canzoni anni 70 di Elton John sono entrate quasi subito nella storia della musica, ma anche quelle successive non sono da meno. Ne abbiamo scelte 11 tra le più belle e indimenticabili. Buon ascolto!

Elton John: le canzoni più belle. Playlist

1. Elton John – Your Song

Brano pubblicato nel 1970 composto ed interpretato da Elton John, il cui testo è stato invece scritto da Bernie Taupin, suo storico collaboratore. Si tratta di una delle numerose canzoni d’amore di Elton John, ed è forse la sua canzone più famosa in assoluto.

2. Elton John – Crocodile Rock

Tratta dall’album “Don’t Shoot Me I’m Only the Piano Player”, Crocodile Rock è un’altra delle hit più famose di Elton John e fu il suo primo singolo a raggiungere la prima posizione negli U.S.A. Una delle canzoni più amate dai fan.

3. Elton John – Nikita

Tratto dall’album del 1985 “Ice on Fire”, questo brano ancora una volta vede Bernie Taupin come autore del testo, che parla di un uomo innamorato di una guardia di frontiera proveniente dalla Repubblica Democratica Tedesca.

4. Elton John – Tiny Dancer

Un altro brano davvero famoso di Elton John, tratto dall’album “Madman Across the Water” pubblicato nel 1971.

Si tratta di una canzone molto dolce, dedicata a Maxine Feibelman, la prima moglie di Taupin.

5. Elton John – Saturday Night’s Alright For Fighting

Ecco una una delle composizioni più rock di Elton John, tratta dall’album del 1973 “Goodbye Yellow Brick Road”. Raggiunse la Top 10 britannica e la Top 20 statunitense e innumerevoli artisti ne hanno registrato cover negli anni.

6. Elton John – Sacrifice

Questo brano, tratto dall’album del 1989 “Sleeping with the Past” parla della fine di un amore, più precisamente la fine di un matrimonio, ed è stato probabilmente influenzato dalle vicende personali di Bernie Taupin, ancora una volta autore del testo.

7. Elton John – I’m Still Standing

Brano tratto dall’album del 1983 “Too Low for Zero”. Il videoclip della canzone è stato girato in Francia, a Cannes e a Nizza. Il testo (sempre di Taupin) di questa splendida canzone parla di una storia d’amore finita male.

8. Elton John – Don’t Go Breaking My Heart

Ancora una volta frutto della collaborazione tra Elton John e Bernie Taupin, questo brano, cantato in duetto con Kiki Dee, uscì nel 1976 e ottenne un grandissimo successo. E’ una delle tante canzoni di grande successo dell’artista britannico.

9. Elton John – Bennie And The Jets

Bennie And The Jets è tratta dal celebre album del 1973 “Goodbye Yellow Brick Road”. Ancora una canzone famosissima, che raggiunse la prima posizione nella Billboard Hot 100 e in Canada per due settimane.

10. Elton John – Candle in the Wind

Tra le canzoni di Elton John questa è sicuramente una delle più belle e famose. Questo brano, proveniente dall’album “Goodbye Yellow Brick Road” fu scritto nel 1973 e fu scritto ispirandosi a Marilyn Monroe e alla sua morte prematura quando era ancora all’apice della propria carriera. Ottenne grande successo, ma ancora più successo si ebbe nel 1997, quando il brano fu riadattato per Lady Diana Spencer. Candle in the Wind divenne così il singolo più venduto di tutti i tempi.

11. Elton John – Rocket man

Chiudiamo in bellezza, con la famosissima Rocket man, forse la canzone più famosa di Elton John, tratta dall’album del 1972 “Honky Château”. Ottenne presto grande successo, vincendo un disco d’oro e tre dischi di platino. Si tratta inoltre della canzone da cui è tratto il titolo del film del 2019 sulla vita di Elton John.

Elton John, tante canzoni e una carriera artistica sconfinata

Elton John nasce a Pinner, nel Regno Unito, il 25 marzo del 1947. Inizia a fare pratica con il pianoforte prestissimo, a soli tre anni, suonando a orecchio, e dimostra subito il suo innato talento. Il successo arriva nei primi anni 70, con le grandi hit che abbiamo visto nella nostra playlist. Nel 1994 Elton John è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, mentre nel 1998 è stato fatto Cavaliere dalla regina Elisabetta II per i servigi resi alla musica, alla cultura inglese e alla beneficenza.

Nel 2004 la rivista Rolling Stone lo ha inserito al 49º posto nella sua lista dei 100 migliori artisti di tutti i tempi e nel 1997 è stato accolto come membro onorario dalla Royal Academy of Music di Londra.

Durante la sua carriera ha conquistato venticinque dischi di platino e trentacinque d’oro, ha vinto sei Grammy Award e due Premi Oscar alla migliore canzone. Nel 2019 è uscito il film Rocketman, diretto da Dexter Fletcher, che racconta la sua vita fino agli anni 80. La pellicola ha vinto il premio Oscar per la miglior canzone con il brano “(I’m Gonna) Love Me Again”.

