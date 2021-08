TikTok, il tormentone dell’estate 2021 è una canzone del 1959

Canzoni. Bongo Cha Cha Cha di Caterina Valente è il tormentone estate 2021 di TikTok. Ma è una canzone del 1959…

Parliamo ancora di canzoni estive, stavolta una storia veramente bizzarra. Un miliardo e mezzo di views su Tik Tok, impennata su Youtube e Spotify, a sorpresa il tormentone vero dell’estate 2021 è “Bongo cha cha cha” di Caterina Valente, una delle canzoni del momento.

Vi starete chiedendo: ma chi è Caterina Valente? E’ una cantante italiana nata nel 1931 e, grazie alle vie misteriose della viralità, la sua canzone del 1959 è diventata – appunto – virale su TikTok. In particolare grazie al remix dei Goodboys. Eccolo:

Goodboys – Bongo Cha Cha Cha (remix)

La canzone originale, come dicevamo, è del 1959. Caterina Valente forse non è molto famosa in Italia ma è stata una star mondiale. Ha inciso oltre 1500 canzoni in 12 lingue divere e ha collaborato con cantanti e musicisti di tutto il mondo. Una lunga carriera, tra successi musicali, film e tv, fino al ritiro: oggi vive tra Lugano e gli Stati Uniti. E chissà cosa ne pensa di questo successo imprevedibile della sua “Bongo Cha Cha Cha”.

Qua potete ascoltare l’originale:

Caterina Valente – Bongo Cha Cha Cha

La canzone era apparsa nel 2019 nel film “Spider-Man: Far from Home” riscuotendo subito un certo successo nel web. Ma è a inizio estate 2021 che si trasforma in un ero tormentone, in particolare su TikTok. Prima in sud-America e Germania, poi in Spagna e Italia. Arrivano i remix, ma quello che colpisce nel segno è quello dei Goodboys. La canzone è stata ripresa anche da personaggi noti e sportivi, ad esempio dalla campionessa Federica Pellegrini durante le olimpiadi.

Di colpo dunque, tra le canzoni dell’estate 2021, ci ritroviamo un tormentone del 1959. Le vie del successo virale sono davvero infinite e misteriose.

