5 belle canzoni francesi

Cinque canzoni francesi belle: non le solite, ma tutte belle e famose. Ascoltale qui! PLAYLIST

Le canzoni francesi che vengono ricordate sono spesso quelle dei grandi chansonnier degli anni ’50 e ’60. Poi la musica francese ha prodotto però di tutto: grandi gruppi rock e pop, alcuni dei migliori artisti elettronici del mondo e moltissimo rap, ancora oggi. Quindi abbiamo scelto cinque canzoni belle francesi – in francese – che non siano le solite degli anni Sessanta (bellissime, per carità!), un po’ più moderne, alcune molto famose, altre meno. Buon ascolto. Anzi, bonne écoute!

Cinque canzoni belle in francese – PLAYLIST

Benjamin Biolay – Comme une voiture volée

Benjamin Biolay è una star assoluta in Francia, ma è meno conosciuto da noi. Autore da decenni di album e di canzoni di grande successo, abbiamo scelto una sua canzone recentissima, tratta dal suo album del 2020 Gran Prix. Rock-pop raffinato e coinvolgente, molto rilassante e col cantato tipico da chansonnier però proiettato nel futuro. Una voce ammaliante.

Coralie Clément – Ça valait la peine

Voce sussurrata, chitarra, andamento ipnotico, una perla cristallina. Insomma tutto quello che ci si aspetta da una perfetta canzone francese, e questa lo è. Coralie Clément è la sorella di Benjamin Biolay – ebbene sì! – e ha anche lei una interessante carriera come cantautrice. Molto diversa dal fratello, ma il talento evidentemente è di famiglia. Questa canzone ha avuto successo in Francia e in Belgio, ma merita di essere riscoperta anche in Italia, per ricordarci che “ne valeva la pena”, sempre.

Stromae – Formidable

Ok, Stromae è belga, ma canta in francese, e poi è troppo bravo e la canzone è troppo bella, quindi dovevamo assolutamente inserirlo in questa playlist! Talento purissimo, sia come autore sia come performer, Stromae qua canta uno dei successi più grandi e una delle sue canzoni più belle, Formidable. Bellissimo anche il video dove il cantante si finge ubriaco per le strade della città. Una canzone bella ed emozionante.

Noir Désir – Le Vent Nous Portera

C’è stato un momento in cui il rock francese ha avuto un successo globale ed è stato grazie ai Noir Désir. Purtroppo le terribili azioni commesse dal cantante Bertrand Cantat, che ha ucciso la sua compagna Marie Trintignant nel 2003, rischiano di far dimenticare le belle canzoni che il gruppo ha prodotto. Questa è sicuramente la più famosa e anche una delle più belle e ha avuto un grande successo anche in Italia. Ipnotica, malinconica e piacevole allo stesso tempo, da ascoltare e riascoltare.

Bob Sinclar – Love Generation

Beh, non potevamo non metterla! Negli ultimi anni molte hit di successo francesi sono proprio di Bob Sinclair, uno dei Re Mida della musica francese. E questa, oltre che un grande tormentone, è anche una signora canzone, davvero bella, prodotta da Sinclair assieme al cantante Gary Pine dei The Wailers (il gruppo fondato da Bob Marley). Ve la ricorderete sicuramente perché è stata usata anche come colonna sonora dei Mondiali di calcio del 2006, quando l’Italia vinse. Quindi insomma, oltre a riascoltare una bella canzone, potete anche rievocare bei ricordi sportivi.

Queste erano cinque canzoni belle in francese – ad essere precisi tutte francesi, tranne quella di Stromae che è belga. Come avete visto le abbiamo scelte da anni e generi diversi, per variare, in un repertorio più o meno famoso, dato che sono tutte canzoni di successo.

La musica francese in Italia è poco nota e, come dicevamo all’inizio, spesso legata esclusivamente all’immaginario degli anni ’50 e ’60 oppure, più recentemente, alla musica elettronica degli anni Duemila (come i Daft Punk, che si sono sciolti da poco).

Ma in realtà la Francia ha prodotto tantissime belle canzoni, recentemente soprattutto in ambito rap, ma anche nel pop e nel rock, con hit di grande successo che però raramente escono fuori dai confini nazionali, se non in alcune eccezioni come alcune di quelle sopra riportate.

Speriamo che vi siano piaciute e se non le avete ancora ascoltate fatelo, dedicate una quindici minuti a una playlist francese: vi porterà in un’altra atmosfera!

