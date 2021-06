Quali sono i tormentoni americani? Ecco la classifica delle canzoni dell’estate negli USA

Le canzoni estate 2021 in America. E’ curioso andare a vedere le classifiche americane – ma anche di altre nazioni – perché sono completamente diverse da quelle del nostro paese. Canzoni che là hanno miliardi di ascolti, qua sono in fondo alle classifiche, e viceversa. Ecco ad esempio le canzoni dell’estate – in pratica i tormentoni americani – di questo periodo.

Canzoni estate 2021 americani – TOP 10

Olivia Rodrigo – Good 4 U Doja Cat, SZA – Kiss Me More Olivia Rodrigo – Deja Vu Polo G – Rapstar Nicki Minaj, Drake & Lil Wayne – Seeing Green Taylor Swift – Mr. Perfectly Fine Justin Bieber – Peaches BTS – Butter Silk Sonic (Bruno Mars e Anderson Paak) – Leave the Door Open The Weeknd e Ariana Grande – Save Your Tears

La cosa che salta all’occhio subito è la presenza con ben due brani di Olivia Rodrigo, perennemente tra le canzoni del momento nel paese a stelle e strisce, e praticamente del tutto assente dalle nostre parti.

La cantante e attrice è famosa per la sua parte in High School Musical, e già a inizio 2021 è salita in cima alle classifiche mondiali con la canzone Drivers License. I singoli del momento, di questa estate, sono invece Deja Vu e Good 4 U, entrambi estratti dall’album Sour, suo esordio.

Seguono diversi rapper, che occupano quasi metà classifica, e poi nomi che anche dalle nostre parti sono conosciuti, come Taylor Swift, Justi Bieber, Bruno Mars e via dicendo.

Però sono davvero poche le canzoni più ascoltate del momento negli Stati Uniti che ritroviamo nelle tendenze italiane. E viceversa, naturalmente. Non che ci aspettassimo di trovare J-Ax o Fedez tra i tormentoni del momenti statunitensi, però la musica italiana – in questi ultimi anni – fatica a varcare i confini nazionali.

Arrivare poi addirittura negli USA è un’impresa se non impossibile diciamo molto difficile, concessa davvero a pochissimi. Intanto però è curioso, anche per allargare i propri ascolti, dare un’occhiata alle tendenze globali, a partire da un paese enorme (e con tante produzioni musicali) come gli Stati Uniti.

Dunque questa la situazione delle hit, delle tendenze tra le canzoni estate 2021 per quanto riguarda gli Stati Uniti. Vedremo nel corso dell’anno come evolverà la situazione, ma fra queste ci sono senza dubbio alcune delle canzoni del 2021. Buon ascolto!

