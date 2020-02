Eros Ramazzotti le ultime canzoni su YouTube, i nuovi brani di Eros da ascoltare e dove non mancano testi sull’amore

Eros Ramazzotti ha regalato al pubblico che lo segue una serie indimenticabile di successi musicali nella sua lunga carriera. Tuttavia non smette di farlo nemmeno negli ultimi anni, anzi le sue nuove proposte sono ancora dei successi, per questo abbiamo deciso di proporvi qui quelli più recenti.

Eros Ramazzotti canzoni: i 5 successi recenti

Iniziamo allora questo viaggio fra le canzoni più recenti di uno dei re indiscussi del pop italiano, con tanto di video tratti direttamente da Youtube allegati ad ogni singolo titolo. Per questo oltre ad una buon lettura vi auguriamo fin da ora buon ascolto.

Eros Ramazzotti feat Luis Fonsi – Per le strade una canzone

Partiamo dall’ultimo successo in ordine di tempo di Eros. Si tratta di una canzone dal ritmo tipicamente latino, come testimoniato anche dal duetto con il cantante Luis Fonsi, molto famoso per i suoi brani di questo genere musicale. Tuttavia non rinuncia ad uno dei suoi tratti distintivi, ossia la dedica nei confronti di una donna, che lo fa sentire a casa dovunque si trovi. Infatti una frase del brano dice: “Quando stiamo insieme sento che sono a casa mia in ogni città”.

Eros Ramazzotti – Siamo

Questa è una canzone d’amore, che parla di sentimenti e di vita, di come una coppia possa essere insieme davvero tante cose belle. Infatti, in un passaggio dice: “Io e te, io insieme a te siamo perfetti insieme, siamo anime gemelle e non c’è slogan più bello, siamo vasi comunicanti, siamo scintille e dinamite…”. Si tratta quindi di una dedica amorosa, fatta nei confronti della sua compagna.

Eros Ramazzotti – Vita ce n’è

Il singolo che da il nome all’ultimo album del cantautore, è un brano forte, che vuole dare un messaggio di positività e speranza. Infatti, Eros sembra invitare con le sue parole ad andare avanti e ripartire insieme nella vita, per essere più forti delle avversità. A conferma di questo nel testo dice: “questo viaggio lo faremo insieme, tutto ha un senso e c’appartiene, vita ce n’è, sai, ancora per noi”.

Eros Ramazzotti – In primo piano

In questo caso parliamo di una canzone, scritta dal suo amico Jovanotti. All’interno del testo si nota una sorta di dichiarazione fatta ad un amore lontano, ma allo stesso tempo vicino, tanto da essere in primo piano. L’amore e il lasciarsi andare al sentimento, anche se questo può rappresentare una condanna, ci rende liberi secondo il protagonista della storia. La frase più significativa contenuta al suo interno, dice: “Oh amore, lontano, sì, ti tengo dentro di me, dall’orizzonte al primo piano”.

Eros Ramazzotti – Ho bisogno di te

Chiudiamo con questa canzone in cui Eros manifesta tutto il suo bisogno, quasi viscerale, di avere al suo fianco la sua amata. E non importa cosa può succedere, lui semplicemente la vuole al suo fianco, per combattere le avversità del mondo in un abbraccio. Queste frasi del brano rendono bene il concetto:

“Ho bisogno di te come un bambino che ha fame, come la nave nel mare in cerca di destinazione, ho bisogno di te senza troppe parole”.

Eros Ramazzotti il tour di concerti in giro per il mondo

Ramazzotti può vantare un numero di fan smisurato, non solo in Italia, ma anche in tutto il resto del mondo. Tanto che l’anno scorso, ma anche nel 2020, sta tenendo un world tour, che dopo l’Europa prevede gli Stati Uniti, il Messico e tanti altri paesi.

Insomma, il cantante italiano ha dimostrato, anche grazie alle canzoni che vi abbiamo proposto, di sapersi rinnovare e farsi apprezzare sempre e dovunque.

Ora siamo giunti al termine di questa nostra selezione delle canzoni e dei successi recenti realizzati da Eros Ramazzotti. Non sappiamo ancora se prossimamente il cantante farà un tour di concerti pure in Italia, ma vi terremo aggiornati al riguardo, per questo continuate a seguirci assiduamente.

