12 belle canzoni natalizie da ascoltare con la famiglia, anche per bambini per trascorrere serenamente il periodo di Natale. Nonostante tutto.

CANZONI. Dicembre è appena iniziato ma già si comincia a sentire il profumo del Natale, che quest’anno sarà forse un po’ diverso dal solito. Per le strade, come ogni anno, ci sono le luci di Natale che brillano coi loro colori, ma a tavola, per la cena della vigilia, il pranzo di Natale 2020 o quello di Capodanno, non potremo essere in più di sei, a causa delle restrizioni legate all’emergenza Covid-19. Va da sé quindi che le canzoni natalizie che vi proponiamo sono letteralmente da ascoltare in famiglia!

Insomma, questo del 2020 sarà proprio un Natale insolito. Come cantava profeticamente Eros Ramazzotti, “crescerà un enorme albero quando finirà questa follia / un Natale verrà e per sempre ci cambierà”. Ma eccovi la nostra playlist di canzoni da ascoltare e cantare in questo Natale 2020. Buon ascolto! (E buon Natale!)

Canzoni di Natale 2020

1. Oh, What a Merry Christmas Day

Cominciamo con una classica canzone di Natale, perfetta da ascoltare con i bambini. Oh, What a Merry Christmas Day è tratta dal lungometraggio Disney “Canto di Natale di Topolino” del 1983

2. White Christmas

Ecco un altro grande classico natalizio. Questo brano fu composto da Irving Berlin nel 1940 e portato al successo da Bing Crosby. Ve lo proponiamo nella celebre versione interpretata da Frank Sinatra.

3. Wham! – Last Christmas

Era il 1984 quando usciva questo brano degli Wham!, lo storico duo pop composto da George Michael e Andrew Ridgeley. Il brano ebbe grandissimo successo, e ancora oggi non è davvero Natale senza questa canzone. Una delle più famose canzoni di Natale.

4. O Tannenbaum

Ecco un’altra delle più celebri canzoni natalizie, O Tannenbaum. Si tratta di un canto tradizionale tedesco che parla dell’abete di Natale. Ve lo proponiamo nella bella versione interpretata da Nat King Cole.

5. Eros Ramazzotti – Buon Natale (Se Vuoi)

In questo brano, uscito nel 2015, il cantautore romano Eros Ramazzotti si augura che prima o poi possa esserci davvero un Natale in cui la pace è ovunque, senza che ci siano più guerre in nessun luogo.

6. Carol of the Bells

Un altro bellissimo canto di Natale è “Carol of the Bells”. Il brano fu scritto nel 1936 da Peter Wilhousky e si basa a sua volta su un canto natalizio ucraino intitolato Šcedryk. Ve lo proponiamo nella suggestiva versione del coro di voci bianche “Libera”.

7. Train – Shake Up Christmas

Ci sono anche canzoni natalizie più recenti e dallo stile rock. Come questo brano pubblicato nel 2010 dal gruppo rock statunitense Train racconta la storia di una ragazza e di un ragazzo che chiedono a Babbo Natale di portare un po’ di gioia nel mondo.

8. Judy Garland – Have Yourself a Merry Christmas

Have Yourself a Merry Christmas è una canzone scritta nel 1943 da Hugh Martin ed incisa per la prima volta da Judy Garland, che la interpretò nel film “Incontriamoci a Saint-Louis”. Il brano fu poi reinterpretato da moltissimi artisti, tra cui Frank Sinatra.

9. Adeste Fideles

Adeste fideles è un altro celebre canto natalizio. Si tratta di un tema popolare irlandese, trascritto nel 1743 dal compositore britannico John Francis Wade. Ve lo proponiamo nella bella versione interpretata da Luciano Pavarotti.

10. Dean Martin – Let It Snow

Non è Natale senza questa bellissima canzone scritta nel 1945 e interpretata negli anni successivi da moltissimi artisti. La versione di Dean Martin, che vi proponiamo, è sicuramente tra le più famose.

11. John Lennon – Happy Xmas (War Is Over)

Questo brano, composto e registrato da John Lennon e Yoko Ono, fu pubblicato come singolo natalizio nel 1971 e ancora oggi ci ricorda quanto siano importanti l’umanità e la compassione, non solo a Natale, e che un avvenire senza più guerre è possibile. “La guerra finisce, se tu lo vorrai”

12. Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You

Finiamo in allegria la nostra playlist di canzoni natalizie con questo brano di Mariah Carey uscito nel 1994 ma famosissimo e molto ascoltato a Natale anche oggi.

Vedi anche:

Canzoni di Natale, per creare una calda e festosa atmosfera

Il Natale, amatissimo soprattutto dai bambini, è la festa più importante dell’anno ed è importante trascorrerlo con serenità e gioia insieme alle persone che amiamo. Niente come la musica e le canzoni sa creare atmosfera, ed è bellissimo ascoltare i canti di Natale, che ci portano subito alla mente le luci, i colori e gli odori tipici di questa bella festa.

Vedi anche: Idee per alberi di Natale addobbati

Vi abbiamo proposto alcuni brani classici e molto famosi ma anche alcune canzoni contemporanee, tutti brani adatti ad adulti e bambini. E speriamo che questo Natale 2020 possa essere, nonostante tutto, un momento di festa e di gioia.

Vedi anche: