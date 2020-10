Le più belle canzoni da ascoltare in autunno, italiane e straniere, per affrontare al meglio questa stagione malinconica.

Canzoni sull’autunno. Ecco, alla fine come ogni anno è successo di nuovo: senza che nemmeno ce ne accorgessimo l’estate è finita e ci ritroviamo in un istante a camminare su mucchi di foglie colorate e a sentire nuovamente un po’ di freddo, dopo tanto sole.

L’autunno per molti è un periodo triste, perché annuncia l’inverno che arriva, mentre per altri è una stagione bellissima e poetica, forse più di tutte le altre. E proprio sull’autunno sono state scritte moltissime canzoni.

Vedi anche: Le 30 frasi più belle sull’autunno

Canzoni sulla sua malinconia, canzoni sulle foglie e sui loro colori, oppure sulla pioggia che in novembre cade incessantemente. Dal rock al pop fino al folk, ne abbiamo selezionate 10 tra le più belle, sia italiane che straniere. Buon ascolto!

Canzoni sull’autunno, le più belle – Playlist

1. Francesco Guccini – Autunno

L’autunno ti fa sonnolento

La luce del giorno è un momento

Che irrompe e veloce è svanita

Metafora lucida di quello che è la nostra vita

Cominciamo con questa canzone di Guccini, che sicuramente descrive l’autunno in modo molto profondo. Uscita nel 2000 con l’album “Stagioni”, album interamente dedicato al tempo che passa e al susseguirsi delle stagioni.

2. Noemi – Autunno

Sarà un autunno difficilissimo

Sarà un inverno, sarà romantico

Sarà una primavera che si dispera perché

Perché in questa vita io

Mi sono innamorata di te

Successo di Noemi del 2017, uscito con l’album “La luna”. L’autore del brano è Tommaso Paradiso, cantante dei Thegiornalisti. Come si può intuire dal titolo, è una canzone che parla dell’autunno.

3. Piero Ciampi – Autunno a Milano

E sulle strade grigie

non restano che i passi

che son dolci promesse d’amor

Un’altra bella canzone sull’autunno, malinconica ma al contempo dolce, uscita nel 1963 con l’album Piero Litaliano, primo album in studio di Piero Ciampi.

4. Carmen Consoli – Autunno dolciastro

Un autunno distratto al di là dei vetri

Quasi speravo che non arrivassi più

Quasi credevo che non mi mancassi eppure stavo aspettando.

Brano uscito nel 1998 con il terzo album della cantautrice catanese, “Mediamente isterica”. Anche qui, come nella canzone di Noemi, autunno e amore si intrecciano.

Musica autunno, playlist italiane e straniere

5. Vinicio Capossela – Pioggia di novembre

Solo freddo d’autunno

E bianco color di farina

Guardo sopra al sesto piano

Una goccia e poi l’altra mi si spiaccica in faccia

In questo bel brano di Capossela, uscito nel 1996 con l’album “Il ballo di san Vito”, l’autunno è inoltrato e una pioggia incessante bagna le strade di Milano.

6. Ella Fitzgerald & Louis Armstrong – Autumn in New York

It’s autumn in New York

That brings the promise of new love

Autumn in New York

Is often mingled with pain

Tra le canzoni straniere che parlano di autunno questa è davvero un classico. Scritta nel 1934 dal compositore statunitense di origine russa Vernon Duke, divenne presto uno standard musicale e fu incisa ed eseguita da innumerevoli artisti.

7. Simon & Garfunkel – Leaves That Are Green

Time hurries on

And the leaves that are green

Turn to brown

And they wither in the wind

Brano del duo statunitense Simon and Garfunkel, uscito nel 1966 con l’album Sounds of Silence. Canzone molto nostalgica che accosta all’arrivo dell’autunno e all’appassire delle foglie un amore che non c’è più.

8. Guns N’ Roses – November Rain

Nothin’ lasts forever

And we both know hearts can change

And it’s hard to hold a candle

In the cold November rain

November Rain, tra le canzoni più famose dei Guns N’ Roses, è uscita nel 1992 con il loro terzo album, “Use Your Illusion I”. È una canzone rock, una canzone d’amore molto triste e malinconica che – come da tradizione nelle ballad romantiche – parla della fine di una relazione.

9. Green Day – Wake Me Up When September Ends

Here comes the rain again

Falling from the stars

Drenched in my pain again

Becoming who we are

Wake Me Up When September Ends è tratta da American Idiot, album più famoso della band statunitense uscito nel 2004. Si tratta di brano struggente, in cui l’autunno ancora una volta è usato come metafora delle difficoltà della vita.

Vedi anche: Frasi sulla vita: le 100 più belle

10. Nat King Cole – Autumn Leaves

Since you went away the days grow long

And soon I’ll hear old winter’s song

But I miss you most of all my darling

When autumn leaves start to fall

Finiamo in bellezza con questa splendida e celebre canzone d’amore dalle atmosfere autunnali. Il brano, originariamente in francese, è stato composto nel 1946 da Joseph Kosma su versi di Jacques Prévert. Negli anni successivi è stato reinterpretato da moltissimi cantanti e cantautori.

Frasi Canzoni Autunno, le più belle dalle canzoni più famose

Siamo arrivati alla fine della nostra playlist di musica autunnale. Come abbiamo visto le canzoni che parlano di autunno sono molte, ed esprimono quasi sempre sentimenti malinconici e nostalgici. Si sa che gli amori nascono sempre in primavera o in estate e finiscono in autunno quando tutto intorno a noi si prepara per il sonno invernale, e queste canzoni sull’autunno lo confermano. Ma l’autunno non è solo una stagione triste, è anche il periodo dell’anno che più si presta alla contemplazione e forse proprio per questo ha ispirato tante belle canzoni, come queste che abbiamo scelto per voi.

Vedi anche: