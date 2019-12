Quali sono le più belle canzoni d’amore recenti? Ecco per voi 5 canzoni recenti che parlano d’amore.

L’amore è il sentimento che in assoluto ci fa vibrare di più. Lo sanno bene musicisti, cantanti, producer, che dalla notte dei tempi mettono sul mercato musicale migliaia di canzoni che cantano l’amore, appunto. Dai poeti di secoli fa alle popstar di oggi, l’amore è il comune denominatore che porta a scrivere e a cantare le più belle ballate, che siano rock, pop, classiche o altro ancora. Anche nel 2019 sono state pubblicate decine di canzoni che parlano del sentimento più bello, e a volte anche più doloroso, del mondo. Abbiamo scelto cinque canzoni d’amore belle e recenti per voi.

Canzoni d’amore recenti, le più belle dell’ultimo anno

Love Yourself – Sufjan Stevens

L’artista originario del Michigan pubblica tramite la sua etichetta discografica questo brano che è una dichiarazione d’amore per… se stessi. Sì, perché per amare gli altri bisogna prima di tutto amare se stessi. Solo così saremo capaci di donare amore anche agli altri, di instaurare relazioni equilibrate e serene. Se passiamo tutto il tempo ad odiarci e a volerci male, difficilmente potremo avere amore per qualcun altro o qualcun’altra. Ecco perché è importante, come dice il cantante peraltro candidato all’Oscar come miglior canzone con il suo brano Mystery Of Love, amare se stessi e se stesse prima di tutto.

The Most – Miley Cyrus

L’attrice e cantante che ha dato vita all’iconica Hannah Montana si è misurata, nel corso della sua carriera, con numerosi generi musicali. Dal country, al pop dance (ce la ricordiamo tutti nella famosa e chiaccheratissima epoca di Wrecking Ball), fino a tornare alle origini, con le ballate e struggenti proprio come questa. Con The Most, Miley ritorna ad una natura più semplice, in cui sia musica che testo sono piuttosto essenziali e parlano, appunto, d’amore. L’amore di cui ci vuole parlare Miley Cyrus è un amore complesso, non scontato, un amore che non si accontenta di stare in superficie, ma che continua e si rafforza proprio di fronte alle fragilità dell’altra persona, e non si spaventa di fronte alle difficoltà. La cantante dice appunto che proprio nei momenti più bui, questa persona di cui parla la canzone l’amava di più.

Burning – Maggie Rogers

La giovane cantautrice dalla voce piena e intensa è diventata famosa dopo aver cantato una sua canzone di fronte al famoso Pharrell Williams nel corso di una masterclass in una prestigiosa università. Dopodiché le sue doti di cantante e produttrice sono saltate agli occhi di tutti, ed è iniziata la carriera di questa cantante classe 1994. Con la sua Burning, Maggie Rogers parla proprio della sensazione di pienezza e vitalità che viene dall’essere innamorati. A chi non è capitato di sentirsi così vitali e felici quando ci si innamora di nuovo, o per la prima volta?

Show Me Love – Alicia Keys

La cantautrice statunitense continua a sorprendere con le sue hit dal sapore pop raffinato. In duetto con Miguel rilascia una caldissima e struggente ballata d’amore, Show Me Love. Ad accompagnare la canzone, da un sound R&B molto anni 2000, è un video dai visual raffinati e impegnativi. Con un largo uso di slow motion e di set pieni di acqua, le voci dei due artisti si intrecciano meravigliosamente creando un’atmosfera davvero unica e erotica. La cantante, da tempo sposata e innamoratissima del produttore Swizz Beats, sembra essere davvero in uno stato di innamoramento perenne, e questa canzone tratteggia perfettamente le emozioni che la cantante vuole trasmettere al suo numeroso pubblico.

Tua Per Sempre – Elisa

Anche sul fronte italiano non mancano i brani dedicati all’amore. Anche la cantautrice giuliana Elisa decide di pubblicare un brano molto intenso e autentico che parla proprio d’amore. Elisa rassicura il suo amore: di fronte a litigate, problemi, difficoltà, lei resterà sua, non scapperà mai, e resterà sua per sempre. A volte c’è bisogno di specificarlo alle persone che amiamo, perché una relazione d’amore non è una passeggiata: richiede pazienza, attenzioni, e soprattutto anche una grande volontà di sforzarsi di capire l’altro o l’altra. In più, come dice Elisa, è impossibile mentire al nostro cuore, quindi comunque vada lei resta. Decidiamo anche noi di restare?

Insomma, le canzoni d’amore recenti sono una più bella dell’altra, delle canzoni che ci fanno sognare e con cui ci possiamo identificare. L’amore, alla fine, ci riguarda tutti e tutte, in modi diversi ma sempre uguali. Quindi non resta che abbandonarci ad esso e a viverlo con pienezza e coraggio.

Vedi anche: