I Queen hanno scritto tanti capolavori, ma quali sono le loro canzoni d’amore migliori? Ne abbiamo scelte dieci.

Tra le canzoni più famose dei Queen molte sono canzoni d’amore. I Queen hanno infatti spaziato molto in ambito musicale, componendo brani rock pieni di energia ma anche canzoni romantiche e intense che parlano d’amore in tutte le sue sfaccettature: dalla gioia di essere innamorati e amati, alla gelosia, al dolore di essere abbandonati da qualcuno che si ama.

Tra le tante canzoni che parlano d’amore dei Queen ne abbiamo scelte 10, suggerendo anche i versi più significativi di ogni testo, con la traduzione in italiano. Buon ascolto!

Queen, canzoni d’amore. Playlist TOP 10

1. I Was Born to Love You (1985)

I was born to love you

With every single beat of my heart

Yes, I was born to take care of you

Every single day of my life Sono nato per amarti

Con ogni singolo battito del mio cuore

Sì, sono nato per prendermi cura di te

Ogni singolo giorno della mia vita

Iniziamo da I Was Born to Love You, uno dei brani più conosciuti e famosi dei Queen e sicuramente una delle canzoni d’amore rock più belle di sempre. Uscì nel 1985, con l’album Made in Heaven.

2. You Take My Breath Away (1976)

You’ve captured my love

Stolen my heart

Changed my life Hai catturato il mio amore

Rubato il mio cuore

Cambiato la mia vita

Dall’album A Day at the Races del 1976 ecco una canzone d’amore dei Queen tra le più malinconiche e intense. In questo brano si parla infatti del dolore provato quando qualcuno che amiamo ci abbandona.

3. Bijou (1991)

You and me

We are destined

You’ll agree

To spend the rest of our lives with each other

The rest of our days like two lovers

For ever

Yeah

For ever

My Bijou Tu ed io

Siamo destinati

Sarai d’accordo

A passare il resto della nostra vita l’uno con l’altro

Il resto dei nostri giorni come due amanti

Per sempre

Sì

Per sempre

Mia Bijou

Bijou, tratta dall’album Innuendo del 1991, è una canzone particolare: si tratta infatti di un brano essenzialmente strumentale in cui la chitarra è protagonista. La voce canta un’unica breve strofa che è però intensissima, se si considera che il 1991 è stato l’ultimo anno di vita di Freddie Mercury e che Bijou era una dei suoi gatti, a cui era particolarmente affezionato.

4. Too Much Love Will Kill You (1995)

Too much love will kill you

If you can’t make up your mind

Torn between the lover and the love you leave behind Troppo amore ti ucciderà

Se non riesci a prendere una decisione

Diviso tra l’amante e l’amore che ti lasci alle spalle

Ecco un’altra bellissima canzone d’amore dei Queen. Tratta dall’ album Made in Heaven, l’ultimo della band, uscito nel 1995 dopo la morte di Freddie Mercury, ma composta nel 1988.

5. Love of My Life (1975)

Love of my life, you’ve hurt me

You’ve broken my heart, and now you leave me Amore della mia vita, mi hai ferito

Mi hai spezzato il cuore e ora mi lasci

Love of My Life è tra le più famose canzoni d’amore dei Queen, e sicuramente tra le più struggenti. Uscita nel 1975 con l’album A Night at the Opera, è una canzone che non invecchia mai.

6. I Can’t Live with You (1991)

I can’t live with you

But I can’t live without you

I can’t let you stay

But I can’t live if you go away Non posso vivere con te

Ma non posso vivere senza di te

Non posso lasciarti restare

Ma non posso vivere se te ne vai

Ancora un brano dall’album Innuendo del 1991. I Can’t Live with You è una canzone che parla della contraddizione che si vive quando pur amando qualcuno ci sono mille difficoltà nella relazione. Nel finale del brano si capisce però che a vincere sono l’amore e la voglia di restare insieme.

7. Somebody to Love (1976)

Oh, Lord

Can anybody find me somebody to love? Oh Signore

Qualcuno può trovarmi qualcuno da amare?

Somebody to Love, altro famosissimo brano dei Queen, è una canzone in cui il rock si mischia col gospel. Nella composizione del brano, uscito nel 1976 con l’album A Day at the Races, influì molto l’ammirazione che Freddie Mercury aveva per Aretha Franklin.

8. Jealousy (1978)

Oh jealousy look at me now

Jealousy you got me somehow

You gave me no warning

Took me by surprise Oh gelosia guardami adesso

Gelosia, mi hai catturato in qualche modo

Non mi hai dato alcun avvertimento

Mi ha colto di sorpresa

Tratta dall’album Jazz del 1978, Jealousy è una canzone d’amore in cui l’attenzione si focalizza sulla gelosia, sentimento incontrollabile almeno quanto l’amore.

9. Nevermore (1974)

Listen to the breeze

Whisper to me please

Don’t send me to the path of nevermore Ascolta la brezza

Parlami per favore

Non mandarmi sul sentiero del mai più

Ancora una bella canzone d’amore piena di sentimento e malinconia. Il testo, dolce e poetico, parla del dolore che si prova quando si viene lasciati da qualcuno. Uscì nel 1974, con il secondo album in studio dei Queen, intitolato Queen II.

10. Las palabras de amor (The Words of Love) (1982)

Las palabras de amor

Let me hear the words of love

Despacito, mi amor

Love me slow and gently Le parole d’amore

Fammi sentire le parole d’amore

Lentamente, amore mio

Amami lentamente e dolcemente

Chiudiamo in bellezza con questo brano tratto dall’album Hot Space del 1982. Si tratta ancora di un brano molto famoso della band britannica. Scritta da Brian May, chitarrista del gruppo, Las palabras de amor presenta parte del testo in spagnolo.

Le più belle canzoni d’amore rock scritte dai Queen

Sono passati ormai molti anni da quando è uscito il primo album dei Queen, nel 1973, ma le canzoni della band britannica formata da Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon sono ascoltatissime e famose ancora oggi.

Quando pensiamo ai Queen le prime canzoni che ci vengono in mente sono di solito energici brani rock ritmati e vivaci, come We Will Rock You o I Want to Break Free, o famosissimi brani progressive come Bohemian Rhapsody o Innuendo, ma i Queen hanno scritto anche tante canzoni d’amore indimenticabili. Alcune sono romantiche e malinconiche, magari anche tristi, altre sono vere e proprie canzoni d’amore rock.

In questa playlist ve ne abbiamo proposte 10, quelle che secondo noi sono le migliori, ma ce ne sono molte altre. Pensiamo ad esempio alla famosissima Crazy Little Thing Called Love, oppure a You and I, Keep Passing the Open Windows, Need Your Loving Tonight o One Year of Love.

