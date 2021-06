La classifica delle canzoni 2021 più passate in radio al momento. Svettano ancora i Coldplay, ma anche diversi italiani.

L’estate sta arrivando, anzi: a giudicare dai tormentoni estivi possiamo dire che ormai è iniziata. Molti dei brani più passati nelle radio italiane ora saranno i tormentoni estivi. Altri invece canzoni che ascolteremo tutto l’anno. Ma prima di tutto, ecco la classifica di questa settimana!

Canzoni più ascoltate in radio giugno 2021 – TOP 10

Coldplay – Higher Power Martin Garrix feat Bono & The Edge – We Are the People Samuel & Francesca Michielin – Cinema Sottotono – Mastroianni Justin Bieber – Peaches Onerepublic – Run J-Az & Jake La Furia – Salsa Bruno Mars, Anderson . Paak, Silk Sonic – Leave The Door Open Pinguini Tattici Nucleari – Scrivile Scemo Caparezza – La scelta

Canzoni 2021, le canzoni di giugno

La classifica delle canzoni più passate dalla radio italiane questa settimana è elaborata da earone.it. Al primo posto una band storico, i Coldplay, con il loro successo mondiale Higher Power. Al secondo posto altri grossi nomi, Martin Garrix con nientemeno che Bono & The Edge, ovvero gli U2, con il loro inno degli Europei.

Al terzo posto iniziano gli italiani. Troviamo Samuel & Francesca Michielin con la loro collaborazione “Cinema”, tra le canzoni italiane del momento. A seguire uno storico gruppo rap italiano come i Sottotono, tornati alla ribalda con la bella canzone “Mastroianni”.

Segue il solito Justin Bibier, di sicuro non nuovo alla parte alta delle classifiche, con Peaches e i Onerepublic con “Run”. Subito dopo torniamo dalle nostre parti da quello che sarà quasi sicuramente uno dei tormentoni estivi, ovvero Salsa di J-Ax e Jake La Furia, canzone francamente orrenda ma che ci tormenterà tutta l’estate (dopotutto è un tormentone).

Chiudono la top ten di queste canzoni 2021 della prima settimana di giugno Caparezza con La Scelta, i Pinguini Tattici Nucleari – che, dopo Sanremo, sembrano diventati uno dei gruppi più amati – e Bruno Mars.

Una classifica varia, equilibrata sia per generi sia per nazionalità, che probabilmente cambierà nelle prossime settimane quando ci immergeremo totalmente nell’atmosfera estiva. Intanto, queste sono le canzoni più passate – e quindi ascoltate – nelle radio italiane per questa settimana.

