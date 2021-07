Canzoni 2021, la TOP 10 delle canzoni più ascoltate dell’estate. Playlist

CANZONI. Arrivati a metà luglio, ecco la classifica dei passaggi radiofonici nelle emittenti italiane. Mille, dello strano trio Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, conquista il primo posto. A seguire sempre i Coldplay e Martin Garrix con Bono e The Edge. Ma vediamo la classifica delle canzoni più ascoltate a metà luglio 2021.

Classifica canzoni più ascoltate in radio – metà luglio TOP 10

Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti – Mille Coldplay – Higher Power Martin Garriz, Bono & The Edge – We are the people Marco Mengoni – Ma stasera Ed Sheeran – Bad Habits Kungs – Never Going Home Dua Lipa – Love Again Bob Sinclair – We could be dancing Boomdabash & Baby K – Mohicani Onerepublic – Run

(classificata basata sui dati di earone.it sui passaggi radiofonici nelle radio italiane)

Canzoni 2021, la situazione a inizio estate

Come abbiamo visto, tra le canzoni dell’estate 2021, ci sono sempre le stesse. Forse la canzone italiana dell’estate, il vero tormentone 2021, è proprio Mille. Marco Mengoni resiste nella top 5 con il suo brano “Ma stasera”, a cui segue Ed Sheeran con “Bad Habits”.

Fa un salto in avanti Dua Lipa con “Love Again”, a cui segue la dance di Bob Sinclair in collaborazione con Molly Hammar. Al nono posto uno dei tormentoni costruiti a tavolino per l’estate 2021, Mohicani, di Boomdabash & Baby K, che però fatica a sfondare. Vedremo più avanti.

Andando avanti nella top 10 troviamo Iko Iko di Justin Wellington, Marea di Madame, Cinema di Samuel & Francesca Michielin, La mia felicità di Fabio Rovazzi ed Eros Ramazzotti e Shimmy Shimmy di Takagi & Ketra con Giusy Ferreri.

Le classifiche radiofoniche restano leggermente diverse da quelle dello streaming, di Spotify e di Youtube, dove le tre canzoni più ascoltate del momento invece sono: “Mi fai impazzire” di Blanco e Sfera Ebbasta, “Malibu” di Sangiovanni e “Un bacio all’improvviso” di Rocco hunt e Ana Mena.

Buona estate e buon ascolto!

