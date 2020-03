Quali sono le belle canzoni italiane da ascoltare adesso? Da Ultimo a Emma, ecco 10 canzoni italiane da ascoltare ora.

Da Mahmood fino ad Elodie, da Gazzelle ad Elisa. Quali sono le belle canzoni italiane da ascoltare ora per passare meglio il nostro tempo? Gli autori e le autrici sono molti, dai nomi importanti che hanno cavalcato Sanremo come Emma e Tiziano Ferro, ai giovani esordienti, ormai tuttavia affermati, come Ultimo. Abbiamo scelto per voi 10 canzoni italiane da ascoltare ora.

10 belle canzoni italiane da ascoltare. Playlist

Emma – Luci Blu

La cantante fiorentina decide di accompagnarci con una bellissima canzone sull’amore. Con Luci Blu, la sua voce roca e potente racconta quello vorrebbe fare per il suo amato. Tornare indietro nel tempo per correggere gli errori commessi. Ma forse, anche se non si può viaggiare nel tempo, siamo sempre in tempo per riparare alle nostre azioni. In un modo o nell’altro.

“Mettiamola così

Da oggi cambio tutto

E metto l’orizzonte

Appeso come un quadro sopra il letto

E se voglio lo riguardo

Perché non so immaginarlo

Perché non ho imparato a renderti felice

Perché non ho imparato a renderti felice”

Mahmood – Rapide

Un’altra perla tra le belle canzoni italiane recenti. Anche il cantante e rapper milanese Mahmood decide di parlare d’amore con questa struggente ballata romantica. L’amore di cui ci parla è un amore tormentato, quando i due amanti non sono ancora sicuri dei propri sentimenti e quando capita che, purtroppo, ci si fa male a vicenda.

“Puoi stare ore a chiedermi di non andare fuori dal Love

O forse era un altro locale, sono un po’ strano

Ti amo solo quando veniamo

Quindi perché mi sputtani in giro dimmi cazzo ne sai di me

Ora vado a divertirmi, è una cosa comune

Dormire con altre persone”

Elodie – Andromeda

Su una base di sintetizzatori quasi trap Elodie si ribella ad un uomo che sembra trattarla male e non amarla abbastanza. Intonando il graffiante ritornello con la sua voce avvolgente, Elodie ci racconta la forza di una donna che decide di fare della fragilità la propria forza.

“Non sai cosa dire

Se litighiamo è la fine

La mia fragilità

È la catena che ho dentro ma

Se ti sembrerò piccola

Non sarò la tua Andromeda, Andromeda”

Ultimo – Tutto questo sei tu

Il giovanissimo cantautore romano Ultimo accompagna le nostre giornate con questo brano dal sapore folk. Un semplice pianoforte e una semplice chitarra cesellano con eleganza il testo poetico del cantante, che racconta l’amore con una maturità davvero sorprendente.

“Ho bisogno di amarti

Ma non come vuoi tu

Completare i tuoi gesti

Spegnerti la TV

Questo senso di niente

Passa se ci sei tu

Quanto costa averti dentro

È come l’immenso

È lo stesso e il diverso

Tutto questo sei tu”

Altre canzoni belle italiane…

Brunori Sas – Per due che come noi

Anche il cantautore calabrese si cimenta a raccontare l’amore. Decide però di spruzzare il tutto con una dose di ironia, giocando sulle differenze tra sesso e amore. Si può parlare d’amore quando si fa sesso, e viceversa? Con grande simpatia e spirito, Brunori Sas riflette sulle complicate dinamiche che regolano le relazioni.

“Vuoi fare l’amore o vuoi solo godere?

La linea è sottile, la posso intuire

Dal modo in cui mi mordi il labbro superiore

Dalla tua bocca che stringe e non mi lascia scappare

E chissenefrega se è sesso o se è amore

Conosco la tua pelle, tu conosci il mio odore”

Gazzelle – Vita Paranoia

Ad accompagnare i nostri pomeriggi perché non optare per un brano ritmico del produttivo cantautore romano Gazzelle? Con Vita Paranoia ci allieta con un groove estremamente accattivante che oltre farci sognare ci fa anche ballare.

“E sto come una bomba

E, sì, come una bomba

Ma mica in senso buono

Nel senso che domani esplodo, oh

E vita paranoia

E cuore in salamoia

Mentre la testa vola

E a volte però non riatterra, ah

Na na na na”

Levante – Tikibombom

La cantante di origine siciliana non smette mai di sorprendere con la sua portentosa musicalità e il carattere scoppiettante. Molto attenta alle tendenze internazionali, sia da un punto di vista musicale che visuale, Levante ci propone questo brano moderno e affascinante.

“Ehi tu, anima indifesa

Conti tutte le volte in cui ti sei arresa

Stesa al filo teso delle altre opinioni

Ti agiti nel vento

Di chi non ha emozioni

Mai più, è meglio soli

Che accompagnati da anime senza sogni

Pronte a portarti con sé, giù con sé”

Calcutta – Sorriso

Un sorriso è proprio quello che ci vuole nei periodi bui. Ce lo ricorda Calcutta con questo brano vagamente hip hop dove la sua voce, usando immagini quasi servendosi della tecnica delle associazioni libere, intesse una melodia gradevole e spensierata, com’è sempre la musica del giovane cantautore.

“Ti prego amore mio promettimi

Che persa nei tuoi giri

Se qualcuno poi ti parla di me, parla di me

Un sorriso ti spaccherà in tre

E non mi dire che ti manco tanto tanto

Che torni a casa e poi ti strucchi con il pianto

Mentre fai due tiri

Ooh, ooh

Ok va bene dai promettimi”

Marracash feat. Elisa – NEON

Un altro ascolto imperdibile è sicuramente la collaborazione inedita tra la talentuosa cantante originaria del Friuli Venezia Giulia e l’affascinante rapper siciliano. Anche Marracash è sempre molto attento ai sound delle nuove generazioni, regalandoci un brano decisamente trap. Elisa si inserisce con eleganza nel ritornello.

“Quando fissi il buio ci vedi sempre qualcosa, bro

Tappati le orecchie però io ci sono ancora, bro

Conta, bro, vuoti che hai lasciato non si colmano

Quanti messi in ombra, quanti ne hai perduti in corsa, bro

Animale notturno, devo uscire dal buco

Tenuto in pugno dal mio lato più oscuro

Panico, sbuffo, paranoie di fumo

Vago d’impulso, iridi simili a un lupo”

Tiziano Ferro – Amici per errore

Il raffinatissimo Tiziano Ferro intona su un riff di chitarra questa commovente cantante dal sapore inconfondibilmente cantautorale che quasi sembra ricordare autori come Lucio Dalla. Come sempre, il cantante di Latina si rivela un formidabile interprete e un ottimo autore.

“In nessun modo vorrei averti vicino

In nessun modo vorrei averti lontano

Scomporre la parola amore

In due consonanti tre vocali ci perdiamo

Già le sei sole del mattino

Svela ogni ombra per quello che è

Tutti i frammenti di luna spezzati

Sui quali Dio scrisse di te e di me”

Insomma, i brani che possono accompagnare le nostre giornate sono davvero molti e vari. Non resta altro che mettersi le cuffie alle orecchie e abbandonarci alla musica con queste belle canzoni italiane recenti. Buon ascolto!

