Alvaro Soler, Magia è il tormentone estivo del cantante spagnolo. Video e testo.

Estate: poteva mancare il nuovo tormentone estivo di Alvaro Soler? Si intitola “Magia”. Uscito in marzo come primo singolo dal suo terzo album, è una delle hit mondiali del momento. Ecco il video:

Alvaro Soler – Magia VIDEO

Leggerezza, allegria, camicia colorata e tanto verde. Il video di Magia di Alvaro Soler riflette quello che è la canzone, perfetta per l’atmosfera estiva. Per ora non è in cima alle classifiche di vendita o delle radio, ma ha ben 13 milioni di views su Youtube. Dunque possiamo senza dubbio definire il nuovo brano di pop latino del cantante spagnolo uno dei successi, una delle hit, uno dei tormentoni dell’estate 2021.

Alvaro Soler – Magia TESTO

Salgo, vente a tomar algo

Tráete una canción

Por si todo sale bien (sale bien)

Oye, móntate en mi coche

Vámonos de aquí

Por si todo sale bien

Y nada importa hoy

Te vienes o te vienes, ¿sí o no? Uoh-oh

Porque la magia de tus ojos me hace ver

Que la vida es una canción

Porque la magia de tus labios me habla de

Peter Pan y de rock and roll

Bañarnos en el mar, desnudos antes de

Que me pille la luna, besando tu piel

Porque la magia de tus ojos me hace ver

Que la vida es una canción (oh)

Dime que se está de cine

Ven, acércate

¿Por qué no pintamos el agua turquesa?

Que esta vida es nuestra

Nada que perder

Ya verás que sale bien

Y nada importa hoy

Te vienes o te vienes, ¿sí o no? Uoh-oh

Porque la magia de tus ojos me hace ver

Que la vida es una canción

Porque la magia de tus labios me habla de

Peter Pan y de rock and roll

Bañarnos en el mar, desnudos antes de

Que me pille la luna, besando tu piel

Porque la magia de tus ojos me hace ver

Que la vida es una canción (oh)

Montañas, montañas y el cielo

Eres la tierra, la tierra en mis dedos

Solo mirarte y ya sé

Que olvido el ayer

Y puedo entender

Porque la magia de tus ojos me hace ver

Que la vida es una canción

Porque la magia de tus labios me habla de

Peter Pan y de rock and roll

Bañarnos en el mar, desnudos antes de

Que me pille la luna, besando tu piel

Porque la magia de tus ojos me hace ver

Que la vida es una canción (una canción)

Porque la magia de tus ojos me hace ver

Que la vida es una canción

Canzoni estate 2021: la “Magia” dell’estate

Il testo sembra ovviamente uscito da un generatore di “testi per canzoni estive”. Esco, vieni a bere qualcosa, la vita è una canzone, fare il bagno in mare, bacio la tua pelle, eccetera eccetera. Se l’obiettivo è la leggerezza, il risultato è pienamente raggiunto da Alvaro Soler. Non a caso il cantante di Barcellona è sempre presente tra i tormentoni estivi, in Spagna in primis, ma non solo.

Sarà una delle canzoni dell’estate? Lo scopriremo alla fine, intanto buon ascolto e godiamoci la magia della musica!

