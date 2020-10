Gli abiti per la sera presentano una silhouette avvolgente e pezzi di sartoria sono arricchiti da scintillanti dettagli e calde pellicce fax fur tono su tono. Ecco la collezione moda Marciano.

Guess Marciano vestiti e gonne

Vestiti in tessuto stampato aderenti con scollo a V e gonne otto il ginocchio con zip posteriore e combinate con stivali cuissardes alti, sono alcune tra le proposte del catalogo inverno 2021 di Marciano donna. La palette cromatica invece spazia dai toni vivaci ai colori neutri, mentre gli accessori vanno a completare gli outfit

Cappotti Guess inverno 2020 2021

Per quanto riguarda i capispalla nella nuova collezione GUESS troviamo dallle mantelle, capo must have della stagione, a montone ecologico rifinito con bordo in pelliccia sulle maniche per arrivare a caldi piumini invernali realizzati in velluto nel colore moda della stagione, ovvero il total black.

In tutte le collezioni abbigliamento donna non mancano le pellicce ecologiche. Tuttavia per la moda invernale complice le tendenze parigine, c’è il ritorno del cappotto in lana con collo di pelliccia. Ecco come lo reinterpreta Marciano in una bella tonalità di rosso vino.

A completare la collezione Guess Marciano saranno gli abiti eleganti lunghi o corti, tute, ma senza farsi mancare un tailleur pantalone elegante utile per il giorno o le occasioni, ma anche per le prossime cerimonie primaverili.

Il marchio GUESS

La storia di questo brand americano è estremamente affascinante, ne parliamo infatti nella sezione Nomi della moda dove oltre la sua lunga storia vi spieghiamo anche perché si chiama così. Quindi se siete curiosi di sapere come nasce un successo imprenditoriale vi invitiamo a leggere la storia di GUESS. Per quanto riguarda la collezione Marciano invece sappiate che tutti i capi sono già in vendita nei negozi del brand e sul sito ufficiale di GUESS.