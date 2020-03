Quarantena in casa con i bambini: la musica ci viene in aiuto. Ecco come.

In questi tempi in cui si è costretti a casa per fronteggiare e contenere il contagio da coronavirus, sono molte le ore che dobbiamo passare in compagnia dei nostri figli. La scuola infatti, ora sospesa, oltre che ad istruire serve anche a lasciare un po’ di spazio per i genitori, che altrimenti potrebbero affaticarsi a passare tutto il giorno con i bambini.

Non è quindi facile trovare il modo di trascorrere queste giornate, tanto più se obbligati a restare in casa. Ma buone notizie! Ci sono tanti modi per tenere impegnati i nostri figli in questi tempi di clausura forzata. Uno di questi è usare la musica. Ecco qualche idea sui giochi per bambini e bambine da fare in quarantena.

Strumenti musicali con l’essenziale

La musica è una buona compagna, lo dicono tutti. Fondamentale per l’educazione dei nostri figli e figlie, personaggi illustri come Claudio Abbado si sono battuti per anni per garantire l’educazione musicale nelle scuole. Purtroppo, non è andata esattamente come il grande direttore d’orchestra avrebbe voluto, ma la quarantena da coronavirus potrebbe essere una buona occasione per iniziare alla musica i nostri bambini e le nostre bambine. Ma se non abbiamo uno strumento in casa?

Niente paura, possiamo imparare a costruirne uno. A volte la musica si può fare davvero con poco, non serve avere con sé un’intera orchestra. Su internet è possibile trovare decine di video che insegnano a costruire uno strumento musicale con quello che si ha in casa. Dalle maracas a molto altro, servono solo forbici, colla e cartoncino, e qualsiasi materiale di recupero che possiamo trovare e che non usiamo più. Ecco quindi un modo per passare qualche ora in maniera creativa.

L’importanza dell’ascolto

Ma se non vogliamo metterci a tagliare e incollare cartoncini, possiamo sempre educare i nostri bambini e bambine all’importanza dell’ascolto. Sì, la musica è infatti una buona maestra per insegnare ai nostri figli e alle nostre figlie cosa vuol dire ascoltare. Partendo dalle canzoni per i più piccoli come ad esempio tutto il repertorio dello Zecchino d’oro, possiamo iniziare una vera e propria educazione musicale, passando per le stupende canzoni scritte anche per i bambini dai grandi cantautori italiani. Qualche titolo?

Girotondo di De Andrè è un ottimo esempio di brano musicale che unisce la semplicità della musica ad un messaggio forte. Esiste anche tutto un repertorio di canzoni didattiche e interattive che possono insegnare ai nostri figli non solo ad ascoltare la musica ma anche ad imparare effettivamente qualcosa, come ad esempio la Canzone dell’Alfabeto.

Danzare a ritmo di musica

Ecco a cos’altro può servire la musica in questi tempi bui. La musica infatti è il motore propulsivo per stimolare la danza. E cosa c’è di più bello di vedere il nostro bambino o la nostra bambina ballare a suon di musica? Anzi, potrebbe essere un’ottima opportunità anche per divertire noi adulti.

Esistono su internet diverse compilation perfette per far muovere i nostri cuccioli. Inoltre, ballare è anche un ottimo modo per fare attività fisica. Non potendo uscire, tenere i bambini seduti tutto il giorno non è affatto salutare. Farli muovere attraverso la danza è invece un modo simpatico e creativo per tenerli in movimento e in salute.

Imparare un’altra lingua con la musica

Ma non solo l’alfabeto italiano. La musica può essere uno strumento perfetto per fare iniziare a conoscere ai piccoli una lingua straniera. A scuole chiuse, è importante che i bambini rimangano stimolati intellettualmente. Ma metterli sui libri, se già costretti chiusi in casa, può essere dannoso. Allora ecco un modo divertente per tenersi allenati con le lingue straniere: usare le canzoni.

Ascoltare brani in una seconda lingua può essere un’opportunità anche per l’adulto per tenere allenato il cervello e imparare a sua volta. Sfruttiamo questo tempo con i nostri figli anche per apprendere qualcosa noi stessi. Ecco una compilation in due lingue per far apprendere attraverso il gioco una seconda lingua ai bambini costretti alla quarantena.

Una musica per calmare

Ma la musica non è fatta solo per eccitare gli animi e tenerci attivi. Alcune musiche sono fatte invece apposta per tenerci calmi e tranquilli. Soprattutto in questo periodo molto difficile con i bambini in quarantena da coronavirus, bisogna trovare i modi per calmare i bollori.

Essere chiusi in casa può fare innervosire chiunque, tanto più un bambino o una bambina che, per natura, possono essere un’esplosione di energia. Ecco quindi come può tornarci utile la musica in questi casi: scegliere brani calmanti possono non solo conciliare il sonno, ma rilassare i piccoli anche durante le ore pomeridiane. E’ stato infatti dimostrato che alcune musiche possono decisamente calmare mente e corpo.

La musica e il disegno

Un altro modo creativo per usare la musica è usarla come scintilla per ispirare i nostri bambini a disegnare e colorare a ritmo di musica. Mettendo qualche canzone sullo stereo, possiamo infatti chiedere loro di disegnare ciò che la musica ispira. Ecco quindi un modo semplice e creativo di trascorrere qualche ora con i bambini tranquilli seduti ad un tavolo a disegnare. Come genitori, possiamo davvero sbizzarrirci e scegliere i brani più vari, per far sì che i nostri piccoli e le nostre piccole sfoghino la loro vena pittorica. Quindi forza con la fantasia!

Quarantena bambini e musica

Insomma, la musica in quarantena da coronavirus può essere un vero toccasana per i bambini. Ma non solo per loro. Lasciare che la musica sia la nostra compagna di vita ci rende più soddisfatti e più ricchi. Ecco perché nei momenti difficili è importante non dimenticare che l’uomo possiede questa grandissima risorsa con cui passare il tempo, imparare cose nuove, tenersi impegnati ed essere creativi e creative. Buon ascolto!

