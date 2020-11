Pandora anelli oro e argento con cuore, orecchini nuovi charm e bracciali. Ecco le ultime novità di Pandora gioielli per l’inverno 2020 2021.

Pandora gioielli propone una vasta scelta di monili in oro e argento Sterling rifiniti artigianalmente. ideali per un regalo prezioso, i nuovi gioielli Pandora esprimono eleganza e prendono la propria ispirazione dalle belle arti.

In questo articolo vi proponiamo le ultime novità di Pandora della collezione inverno 2020-21. Dagli anelli ai bracciali ai nuovi charm fino agli orecchini, ecco i gioielli Pandora da regalare o regalarsi, prima, durante e dopo Natale.

Anelli pandora

Partiamo dai nuovi modelli Pandora anelli, che in questa stagione 2020-21, sono caratterizzati da iconiche forme e da pietre blu ispirate ai colori del cielo.

A tal proposito una delle novità più belle è rappresentata dagli anelli con cuore in rilievo. Si tratta di un anello con una pietra a forma di cuore incastonata, che mostra la sua bellezza naturale sia nella colorazione blu, che in quella trasparente. Questi anelli Pandora, della collezione Timeless sono rifiniti a mano, e disponibili realizzati nei diversi metalli in oro e argento.

Per chi invece preferisce altre tipologie di anelli, ecco alcuni modelli che fanno parte della nuova collezione Pandora Disney . L’anello con tiara blu rifinito a mano in argento Sterling 925 creato in occasione del 70° anniversario di Cenerentola Disney, ne è una valida dimostrazione. ( Costa € 39)

Bracciali e charm Pandora

Per quanto riguarda i Pandora charm, vi segnaliamo i modelli in oro, quelli in Argento Sterling 925, ma anche quelli con tonalità dorate di Pandora Shine e le calde sfumature di Pandora Rose.

Tanti i nuovi charm Pandora inverno che potrete acquistare nei negozi di questo marchio oppure online. Un’esempio è il Charm Openwork Costellazioni. Si tratta gioiello dalla forma sferica, con linee openwork, ma soprattutto abbellito da diverse eleganti pietre preziose.

Da tenere d’occhio anche il Braccialetto Barre scintillanti con pavé della nuova collezione Pandora Timeless. Senza dimenticare i numerosi charm in grado di aggiungere originalità e brillantezza ai bracciali scelti.

Orecchini Pandora

Infine, eccoci alle nuove proposte inverno 2020-21 pandora orecchini. Anche in questo caso la forma del cuore la fa da padrone in vari modelli. In particolare vi segnaliamo gli orecchini a lobo con cuore in rilievo scintillanti, disponibili in oro rosa o argento.

Gli orecchini a lobo sono disponibili anche con il modello punto luce quadrato, i nodi e i fiocchi di neve scintillanti ed altri. Per chi invece preferisce altre tipologie nel catalogo Pandora ci sono gli orecchini a cerchio ovali quelli pendenti con pietre scintillanti, oltre al nuovo modello Disney

Siamo giunti al termine per quanto riguarda la nuova collezione inverno 2020 2021 di anelli, braccialetti e orecchini Pandora. Tutti gioielli che durano nel tempo, da regalare alla fidanzata, alla moglie o alla mamma, per Natale o per ogni altro evento speciale.

Vedi anche: