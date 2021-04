Renault Arkana, prezzi caratteristiche interni e design del nuovo Suv di Renault

Arkana, il SUV ibrido di Renault – L’industria automobilistica si sta spostando sempre di più verso il mercato elettrico. E’ dato di fatto ormai incontrovertibile: tutte le compagnie leader hanno in programma di tagliare definitivamente dal proprio listino tutte le auto con motore termico tradizionale, a cominciare da quelle diesel.

Arkana, il SUV Renault

In questo processo che porterà alla mobilità elettrica, passando per quella ibrida, Renault ha deciso di giocare d’anticipo cercando di accelerare il processo di progettazione e di realizzazione di alcuni modelli. Tra questi c’è sicuramente Arkana, il nuovo SUV ibrido della casa francese, un prodotto fortemente voluto dall’amministratore delegato del gruppo francese, l’italiano Luca De Meo.

Arkana di fatto è uno dei primi, sicuramente il più importante, tra i modelli ibridi o elettrici che Renault vuole lanciare da qui alla fine del 2025.

La definizione è quella di SUV compatto, un mezzo versatile, utile alla vita di tutti i giorni con una forte impronta di carattere sportivo. La scelta della casa per Arkana è stata quella di perfezionare un modello già commercializzato con successo in Russia.

Renault Arkana design interni e prezzo

Arkana è proprio il nome dell’auto che in Russia ha ottenuto un eccellente riscontro commerciale. Design molto aggressivo, quasi in stile coupé, una novità per la Renault che ha sempre optato per linee molto sfumate e tonde. Un’auto ricercata, elegante e piuttosto vivace che – almeno per ora – sfugge al plug in e alla ricarica puntando tutto sull’ibrido.

Interni eleganti, dotazioni elettroniche di prim’ordine, con uno splendido display da 10”. Grande abitabilità con spazi a disposizione tra bagagliaio e vani interni di oltre 540 litri. Le motorizzazioni sono due: un 1.3 benzina da 140 cavalli arricchito dal motore ibrido che garantisce il 10% di coppia in più e un consumo economico anche su ritmi brillanti, di oltre 16 km/litro. Ma soprattutto il full-hybrid che sarà disponibile da giugno, un 1.6 con motore elettrico da 35 kWh.

Gli allestimenti previsti in Italia sono due, Intense e RS Line a partire da 30mila euro, senza considerare sconti e incentivi che in questo periodo sono decisamente molto incoraggianti.