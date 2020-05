Regione Toscana concorsi per 41 figure professionali. Date ea modalità del concorso che si terrà a giugno.

Concorsi regione Toscana. Dopo lo stop ai concorsi pubblici, dovuto all’emergenza coronavirus, tornano a svolgersi le prove di selezione per l’assunzione di determinate figure lavorative, individuate nei bandi.

In Toscana ci sono già alcuni concorsi aperti alle iscrizioni degli interessati, in possesso dei requisiti richiesti. Vediamo allora quali sono quelli attualmente disponibili in questa regione. Quali sono i requisiti necessari, come fare domanda e come si svolgeranno le prove d’esame.

Concorso Toscana per 18 assistenti tecnico professionali

Come si legge nella sezione concorsi del sito regione.toscana.it, questo bando è finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 18 unità di personale. Si tratta della figura lavorativa di assistente tecnico professionale di categoria C.

La scadenza per presentare domanda di partecipazione al bando è il 12 giugno 2020, alle ore 12:00. Tale operazione può essere effettuata esclusivamente online sul sito della regione, utilizzando Spid, CNS o CIE, per effettuare l’accesso.

Per partecipare al bando è necessario:

avere un diploma di scuola superiore,

possedere la cittadinanza italiana,

godere dei diritti civili e politici,

non aver riportato condanne penali.

La selezione partirà con una prova preselettiva, nel caso di un numero di domande superiore a 350. Saranno in 150 a partecipare alle fasi successive, ovvero una prova scritta e una orale.

L’esame scritto consiste in un elaborato o un questionario a risposte sintetiche. Il tema sono i progetti delle costruzioni, la normativa sismica e ambientale, le opere idrauliche di competenza regionale. Quello orale invece riguarda diverse materie, fra cui elementi di diritto regionale toscano, legislazione statale sulle progettazioni e normative di sicurezza sul lavoro.

Le date delle prove verranno comunicate dopo il termine per le presentazione delle domande, quindi dopo il 12 giugno.

Concorso Toscana per 23 funzionari tecnico professionali

E’ il concorso pubblico finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 23 unità di personale categoria D. Il profilo ricercato è quello di funzionario tecnico professionale.

La scadenza, per la presentazione della domanda, è fissata per il 5 giugno 2020 alle ore 12:00. Si può fare richiesta sul sito della regione Toscana, accedendo con il proprio Spid e allegando i documenti necessari.

L’accesso al bando richiede il possesso dei requisiti generali da parte del candidato (residenza italiana, diritti civili, politici e non aver ricevuto condanne penali). Ma anche il possesso di un titolo di studio come il diploma di laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistico in ingegneria, architettura o scienze geologiche. In alternativa il candidato può avere un diploma di laurea triennale, propedeutico alle lauree magistrali citate.

Le prove d’esame prevedono una preselezione, successivamente una prova scritta e una orale. L’esame scritto riguarda un elaborato a carattere teorico-pratico, su materie come la politica urbanistica dei territori e la relativa normativa. Ma anche le norme sui lavori pubblici, la gestione dei rifiuti e altri ambiti di tutela ambientale. Le stesse materie sono oggetto del successivo colloquio orale finale.

Le date delle prove verranno comunicate solo dopo la fine del termine delle domande, ossia dopo il 5 giugno.

E’ tutto per quanto riguarda i concorsi disponibili nella regione Toscana. Per avere maggiori informazioni al riguardo vi invitiamo a consultare il sito della regione.

Vedi anche. Concorsi pubblici 2020