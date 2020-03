Concorsi Ministero della Salute 2020, date, bandi e ultime news.

Il Ministero della salute italiano ha indetto nuovi concorsi per il 2020. Visto che sono molti gli specializzati in cerca di un’occupazione in questo settore, vi riportiamo qui di seguito i bandi attualmente disponibili. Al loro interno troverete le modalità e i tempi di presentazione delle domande, ma anche le procedure di selezione per i posti disponibili.

Bando direttori scientifici per l’Istituto nazionale dei tumori di Milano

Il Ministero della Salute, in data 3 marzo ha pubblicato in Gazzetta ufficiale, un bando per la selezione di candidati alla direzione scientifica della Fondazione dell’ Istituto nazionale dei tumori di Milano.

Per partecipare a questo concorso bisogna presentare domanda per via telematica, tramite la registrazione al sito http://ricerca.cbim.it/direttori. Tale richiesta può essere presentata a partire dal 4 marzo e fino al 2 aprile 2020, sottoscrivendo con firma digitale il modulo presente nel sito. Non è possibile presentare la propria candidatura per posta o a mano.

Per concorrere in questo bando bisogna avere una documentata produzione scientifica internazionale di alto profilo, capacità manageriali e di organizzazione dei lavori di ricerca. La selezione dei candidati avverrà tramite una commissione di valutazione, nominata con decreto del Ministro della salute, una volta scaduto il termine per la domanda.

Potete trovare ulteriori informazioni, ad esempio sui criteri di valutazione utilizzati per la selezione, nel documento del bando presente sul sito del ministero.

Concorso medico generico a Ponza (Latina)

Un altro bando riguarda il conferimento di 1 posto come medico generico fiduciario nella località di Ponza, in provincia di Latina. Si tratta di un incarico con ruolo di assistenza sanitaria e medico-legale al personale, marittimo, navigante e dell’aviazione civile del luogo.

La presentazione della domanda da parte dei candidati, dovrà avvenire entro il 28 marzo 2020 tramite Posta Elettronica Certificata. L’indirizzo a cui inviarla è [email protected], specificando come oggetto “Avviso Pubblico per un incarico di medico generico fiduciario per la località di Ponza (LT)”. Essa deve contenere tutti i dati del candidato, il suo curriculum e i titoli accademici e di servizio.

La partecipazione alla selezione richiede il possesso di una serie di requisiti, specificati all’interno del bando. Per il conferimento dell’incarico verranno valutati i titoli presentati nella domanda. Il vincitore della selezione riceverà l’incarco dal Direttore della direzione generale prevenzione sanitaria.

Concorsi Ministero della salute: ultime notizie

Quelle riportate sono le ultime novità per quanto i nuovi bandi pubblicati dal Ministero della salute.

Vi ricordiamo che la prova d’esame scritta prevista il 4 marzo, relativa al concorso che doveva assegnare 40 posti di dirigente sanitario medico a tempo pieno e indeterminato, è stata rimandata. Si tratta di un provvedimento legato ai recenti sviluppi del Coronavirus nel nostro paese. Il suo recupero molto probabilmente avverrà nel mese di aprile o al più tardi, non appena l’emergenza sanitaria e le relative precauzioni saranno rientrate.

Stesso discorso dovrebbe valere per eventuali altri concorsi pubblici le cui prove erano previste durante il mese di marzo. Mentre resta tutto invariato, ad ora, per quelli in cui le prove d’esame sono previste nel mese di aprile e nei successivi.

In ogni caso, per essere sempre aggiornati sugli avvisi relativi ai singoli bandi, vi invitiamo a monitorare il sito del Ministero della salute.

