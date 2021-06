Concorsi pubblici 2021 Milano e Lombardia. Posti di lavoro e figure ricercate in regione. Bandi, requisiti, scadenze e come fare domanda.

Concorsi 2021 in Lombardia. Nella regione più popolosa d’Italia, attualmente ci sono diverse opportunità di lavoro disponibili. A cominciare dai bandi di concorso per diplomati (poliziotti municipali, istruttori tecnici ed altre figure) fino a quelli per laureati (con opportunità ad esempio in ambito universitario).

Ecco l’elenco aggiornato dei bandi non scaduti, attualmente disponibili in Lombardia.

Concorsi pubblici 2021 Lombardia per diplomati

1 posto per geometra comune di Mantova

Requisiti d’accesso al concorso: possesso di diploma di istruzione secondaria di 2° grado ad indirizzo industriale o diploma di Geometra (o qualsiasi diploma secondaria con successiva laurea).

La domanda deve essere presentata al comune di Mantova, al servizio risorse umane, entro il 30 luglio 2021. La selezione prevede una prova scritta, prove di accertamento delle conoscenze tecniche e una prova orale.

2 posti in polizia municipale comune di San Donato Milanese

Per accedere al concorso bisogna avere i seguenti requisiti:

diploma di scuola media superiore quinquennale

età compresa fra i 18 e i 35 anni

possesso di patente A e B

possedere cittadinanza italiana e l’idoneità fisica.

La presentazione delle domanda deve avvenire esclusivamente per via telematica sul portale eCivis. La scadenza è prevista per il 19 luglio 2021. Il concorso consiste in una prova scritta e in un colloquio.

2 posti collaboratore autista provincia di Sondrio

Requisiti previsti dal bando:

possesso di qualifica professionale o diploma professionale

possesso di patente di guida valida B e C.

Per partecipare al concorso bisogna spedire l’istanza alla Provincia di Sondrio o una PEC all’indirizzo: [email protected], entro il 19 luglio 2021. I candidati che superano la selezione, consistente in una prova tecnico-pratica e in un’orale, avranno un contratto a tempo indeterminato.

3 posti istruttore tecnico Comune di Garbagnate Milanese

Il comune di Garbagnate cerca istruttori tecnici categoria C1, da assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato. Per entrare nella selezione bisogna avere un diploma di geometra oppure il diploma di tecnico delle costruzioni.

La richiesta di adesione deve essere presentata necessariamente online sul portale del comune, alla sezione servizi online, entro il 19 luglio 2021. La selezione prevede 3 prove: 2 scritte e una orale sulle conoscenze necessarie per svolgere l’impiego.

Concorsi pubblici regione Lombardi 2021 per laureati

2 posti per istruttore direttivo tecnico categoria D

Il comune di Nerviano (MI) assume a tempo indeterminato istruttori per lavori pubblici. Posti che spettano ai candidati che superano un prova scritta e una orale sulla normativa enti locali. Possono accedervi:

i laureati vecchio ordinamento in Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria dei materiali, Ingegneria edile, Ingegneria edile-architettura.

chi possiede laurea specialistica in vari corsi di studi della facoltà di architettura.

Domanda da recapitare entro il 19 luglio 2021 al comune di Nerviano (MI) – Ufficio Personale.

3 posti per assistant professor l’Università Luigi Bocconi di Milano

Per accedere alla selezione, oltre alla Laurea bisogna avere un dottorato di ricerca o PhD o equivalente, conseguito in Italia o all’estero.

Domanda di adesione al bando, da presentare online sul sito dell’Università Bocconi, rispettando la scadenza pervista per il 25 luglio 2021. I candidati che supereranno la selezione saranno assunti con contratto a tempo determinato.

Questi i principali concorsi pubblici 2021 aperti in Lombardia e le ultime news sui bandi. A seconda di competenze e titolo di studio a vostra disposizione, potete trovare quello più indicato a voi e candidarvi alla selezione seguendo le istruzioni fornite. In bocca al lupo a tutti.

