Assunzioni Amazon 2020

Amazon in Italia sostiene le piccole e medie imprese e crea occupazione, basti pensare che nel 2019 l’azienda del miliardario Bezos ha investito nel nostro paese ben 1,8 miliardi di euro.

Per il 2020 Amazon intende aumentare la forza lavoro ed arrivare entro la fine dell’anno a 8,500 dipendenti in Italia rispetto ai 6900 del 2019.

Vediamo quali figure professionali cerca Amazon attualmente e quali sono i benefit offerti dall’azienda.

“Le nuove opportunità di lavoro sono destinate a persone con ogni tipo di esperienza, istruzione e livelli di competenza in ambiti come lo sviluppo di software, la linguistica, la logistica, le risorse umane e IT presso il Centro Direzionale di Milano, i Centri di Sviluppo di Torino e Asti; il nostro Servizio Clienti di Cagliari; i nostri Centri di Distribuzione, Depositi di Smistamento e magazzini Prime Now, in tutto il Paese. E’ quanto sii legge nel comunicato ufficiale di Amazon Italia

Retribuzione benefit e sicurezza

Lo stipendio ovviamente non viene comunicato, comunque l’azienda garantisce: retribuzione competitiva, opportunità di crescita professionale, oltre a un pacchetto di benefit che comprende, l’assicurazione sanitaria privata e gli sconti per gli eventuali acquisti su amazon.it

Per quando riguarda la sicurezza , Amazon confrma di aver investito 4 miliardi tra aprile e giugno per le iniziative legate all’emergenza Coronavirus, dalla consegna dei pacchi ai clienti fino agli ordini, oltre allee varie sanificazioni e regole di distanziamento in tutte le sedi presenti in Italia.

Insomma Amazon Italia continua a crescere con nuovi centri di distribuzione e di conseguenza crea posti di lavoro, oltre a dare visibilità alle Pmi italiane con la vetrina Made in Italy

