Borse di studio regione Campania 2021. Requisiti, domanda online, importo e graduatoria. Avviso pubblico borsa di studio Campania anno scolastico 2020-21.

Borse di studio in Campania. La regione tramite l’iniziativa “Iostudio” ha pubblicato il bando per l’assegnazione di oltre 30.000 borse di studio, destinate a studenti che fanno parte di nuclei familiari con reddito basso.

I beneficiari del contributo potranno spenderlo per acquistare materiale didattico e formativo, a partire dai libri di testo per il proprio corso di studio.

Ecco allora tutte le caratteristiche delle borse di studio specificate nel bando regionale: a chi spettano, come fare domanda, scadenze, importi e graduatorie.

Borse di studio regione Campania beneficiari

Le borse di studio in questa regione sono destinate agli studenti che frequentano le scuole secondarie di II grado, del sistema nazionale di istruzione, presenti sul territorio campano. In altre parole si tratta di scuole superiori pubbliche o private paritarie.

Oltre a frequentare i licei, per accedere al contributo bisogna possedere il requisito economico relativo all’Isee 2021 non superiore a 15.748,48 euro.

Quindi, come specificato dal sito della regione, i documenti da presentare in allegato all’istanza sono i seguenti:

carta d’identità e codice fiscale del richiedente e del beneficiario (in formato digitale fronte – retro).

Modello Isee in corso di validità.

Come richiedere borsa di studio regione Campania?

La domanda per accedere alle borse di studio, deve essere presentata da uno dei genitori (in alternativa da chi ha la potestà) o dallo studente beneficiario, se maggiorenne. L’invio della stessa può avvenire solo per via telematica. Non sono quindi ammesse altre modalità, come raccomandate o consegne a mano.

Per quanto riguarda le scadenze, è possibile registrarsi e fare richiesta di accesso fino alle ore 22:00 del 23 aprile 2021. La piattaforma per l’invio della domanda è accessibile tutti i giorni dalle 9:00 alle 22:00 fino alla scadenza del bando.

Una volta registrati bisognerà seguire le istruzioni fornite ed allegare tutta la documentazione richiesta, per completare la procedura.

Bando borse di studio 2020/21 importo e graduatoria

L’importo di una singola borsa di studio è di 250 euro, da utilizzare per l’acquisto di libri di testo, prodotti e servizi per la crescita formativa.

Ricordiamo che gli ammessi a percepire le borse di studio verranno comunicati nella graduatoria pubblicata sul BURC, una volta chiusi i termini per le richieste. La consultazione della graduatoria è riservata a chi possiede il protocollo della domanda.

Tutte le altre informazioni sulle borse di studio anno scolastico 2020-21 sono contenute nel seguente avviso in formato pdf da scaricare.

BANDO BORSE DI STUDIO STUDENTI CAMPANIA

Questo in sintesi tutto quello che c’è da sapere sulle borse di studio della regione Campania. Un aiuto concreto per gli studenti che fanno parte di nuclei familiari in condizioni economiche di disagio, per sostenere le spese di acquisto libri o servizi utili alla formazione e alla cultura dei giovani della regione.

