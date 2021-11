Frasi sull’amicizia vera. Le 50 migliori

50 frasi sull’amicizia vera, le più belle. Frasi e citazioni di autori e autrici famose sulla vera amicizia.

Ecco 50 frasi, aforismi e citazioni sull’amicizia vera. Frasi e immagini da dedicare agli amici più cari, o da condividere su Facebook e Whatsapp per ricordare ai nostri migliori amici quanto sono unici e speciali per noi.

Chi ha un vero amico può dire di avere due anime.

(Arturo Graf)

I veri amici condividono i sogni e le speranze.

(Luis Sepúlveda)

Non è vero che un amico si vede nel momento del bisogno, un amico si vede sempre.

(Roberto Gervaso)

I veri amici sono rari perché la domanda è minima.

(Marie von Ebner-Eschenbach)

L’amicizia è una sola mente in due corpi.

(Mencio)

Vedi anche: Frasi sull’amicizia, le più belle da dedicare

Considero un danno minore perdere tutti i propri averi che perdere un amico fedele.

(Martin Lutero)

L’opposizione è vera amicizia.

(William Blake)

Il vincolo più sacro della società è l’amicizia.

(Mary Wollstonecraft)

Il vero amico si rivela nelle situazioni difficili.

(Quinto Ennio)

Volere e non volere le stesse cose, questa è la vera amicizia.

(Gaio Sallustio Crispo)

L’amicizia è una cosa strana: non si può stabilire da che cosa nasce, ma quando c’è la si sente. (Nancy Hartwell)

I veri amici si portano nel cuore, perciò se mi vuoi bene io resterò sempre con te. Quando sarai triste, canta una canzone di quelle che abbiamo cantato insieme e saremo vicini ovunque ci troviamo.

(Sette punti neri)

La vera amicizia è una pianta che cresce lentamente e deve passare attraverso i traumi delle avversità perché la si possa chiamare tale.

(George Washington)

In due posti conoscerete il vero amico: quando sarete a letto ammalati o quando sarete in prigione.

(Proverbio cinese)

Dell’amico è comune il nome, ma rara la fedeltà.

(Fedro)

Il mio obiettivo è l’amicizia con il mondo intero, e io posso conciliare il massimo amore con la più severa opposizione all’ingiustizia. (Mahatma Gandhi)

Si riconosce dai fatti e non dalle chiacchiere chi è davvero un amico.

(Tito Livio)

Sogno di abbracciare un amico vero, | che non voglia vendicarsi su di me di un suo momento amaro.

(Lucio Battisti)

L’amicizia mi è molto cara. Nella vera amicizia si coglie un barlume dell’Amico Supremo.

(Paramahansa Yogananda)

90 frasi sull'amicizia tra donne Frasi amicizia tra donne. Le più belle sulle amiche. Chi ha avuto almeno una buona amica lo sa: quanto è bella e speciale, quando è vera, l’amicizia tra donne

È sciocco dubitar di sé stessi come sarebbe dubitare del proprio miglior amico: anzi si deve cercare di essere il proprio migliore amico e di vivere così in eletta compagnia.

(Henry James)

L’aiuto del vero amico non giunge tirato dai buoi.

(Proverbio italiano)

Solo l’uomo solitario conosce appieno la gioia dell’amicizia.

(Willa Cather)

Platone è mio amico, ma la verità è ancora più mia amica.

(Aristotele)

Per la tua amicizia mi sanguina il cuore | Sii mio nemico – per amicizia.

(William Blake)

Quando tutto procede tranquillamente e non ci sono contrarietà, è difficile distinguere i veri dai falsi amici; ma, quando le avversità sopraggiungono, si dimostra l’amicizia. Infatti, nel momento dell’urgenza i veri amici si avvicinano sempre più, mentre i falsi si allontanano sempre più.

(Matteo Ricci)

Sai cos’è l’amico? Un uomo che ti conosce a fondo e nonostante ciò ti vuole bene.

(Profumo di donna)

Un vecchio amico è un buon amico: non dobbiamo abbandonarlo. Chi senza motivo lascia un vecchio amico per uno nuovo, dopo poco se ne pentirà.

(Matteo Ricci)

L’amico sa | il gusto amaro della verità, | ma sa nasconderla | e per difenderti, | un vero amico è anche un bugiardo.

(Dario Baldan Bembo)

È nel carattere di pochi uomini onorare senza invidia un amico che ha fatto fortuna.

(Eschilo)

Un rapporto d’amicizia che sia fra uomini o fra donne, è sempre un rapporto d’amore. E in una carezza, in un abbraccio, in una stretta di mano a volte c’è più sensualità che nel vero e proprio atto d’amore.

(Dacia Maraini)

Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici.

(Vangelo secondo Giovanni)

Un amico si prende sempre cura della libertà dell’altro.

(Luis Sepúlveda)

Occorre notevole ardimento per affrontare i nemici, ma molto di più per affrontare gli amici!

(Albus Silente, Harry Potter e la pietra filosofale)

L’amicizia è rara perché è scomoda.

(Roberto Gervaso)

Nella pura amicizia c’è un piacere che non possono provare quanti sono nati mediocri.

(Jean de La Bruyère)

L’amicizia è prima di tutto certezza, ed è questo che la differenzia dall’amore. È anche rispetto, e accettazione totale di un altro essere.

(Marguerite Yourcenar)

Gli amici ti conosceranno meglio nel primo minuto dell’incontro di quanto gli estranei possano conoscerti in mille anni.

(Richard Bach)

Solo le migliori amiche si fermano fino a tardi, quando la festa è finita, per aiutare a sistemare. A ripulire il dolore di una coscienza colpevole, a raccogliere i pezzo di un matrimonio andato in frantumi, a spazzare via la solitudine per un segreto che non si può rivelare.

(Desperate Housewives)

L’amicizia è una forma di amore impregnata, intessuta di eticità.

(Francesco Alberoni)

Io credo che, nella vita di tutte noi, esistano vere amiche e false amiche. È facile andare d’accordo quando va tutto bene e ci si diverte. Purtroppo le cose non vanno sempre per il verso giusto. Ci sono anche difficoltà da superare e problemi seri da affrontare. Ed è proprio in quei momenti, quando si ha bisogno di conforto, che si può capire se l’amicizia è vera o meno.

(Pretty Cure)

La fonte e la sorgente dell’amicizia è l’amore: infatti ci può essere amore senza amicizia, ma non amicizia senza amore.

(Aelredo di Rievaulx)

Ecco fin dove deve tendere l’amore tra amici, che vogliano morire uno per l’altro.

(Aelredo di Rievaulx)

I vecchi amici sono i migliori. Re Giacomo era solito chiedere le sue scarpe vecchie: erano le più comode per i suoi piedi.

(John Selden)

Io credo che l’amico debba affrontare per l’amico qualsiasi pericolo; egli dev’essere pronto a dare il suo cuore pel cuore del vicino: l’amicizia dirige il cammino, e l’amore è ponte per questo scambio.

(Il cavaliere dalla pelle di leopardo)

L’amicizia è il massimo alimento della felicità umana.

(Prospero Viani)

Non volerti sforzare ad avere amici. È meglio non averne alcuno che doversi pentire d’averli scelti con precipitazione. Ma quando uno n’hai trovato, onoralo di elevata amicizia.

(Silvio Pellico)

Il più dolce e perfetto frutto della vita umana consiste nella amicizia e società scambievole.

(Salvator Rosa)

Niente – non una conversazione, non una stretta di mano e neppure un abbraccio – fonda un’amicizia con tanta forza come mangiare insieme. (Jonathan Safran Foer)

C’è un criterio quasi infallibile per stabilire se un altro ti è veramente amico: il modo in cui riporta giudizi ostili o scortesi sulla tua persona. Questi ragguagli sono, per lo più, superflui, pretesti per lasciar trapelare la malevolenza senza assumerne la responsabilità, anzi in nome del bene.

(Theodor W. Adorno)

Di tutte le cose che la sapienza procura in vista della vita felice, il bene più grande è l’acquisto dell’amicizia.

(Epicuro)

Frasi sull’amicizia a distanza Frasi sull’amicizia a distanza da dedicare o condividere. Perché si è amici anche quando si è lontani.

La vera amicizia si riconosce

E queste erano le 50 frasi più belle sulla vera amicizia che abbiamo scelto per voi.

Quasi tutti nella vita abbiamo o abbiamo avuto un vero amico o una vera amica. Anche i peggiori orchi delle favole probabilmente riescono a trovare qualcuno che gli voglia davvero bene in maniera disinteressata. L’idea che qualcuno possa vivere tutta una vita senza veri amici è estremamente triste.

Vedi anche:

La distinzione tra amicizia e vera amicizia, poi, è tutto sommato superflua. Se un amico non è anche un vero amico, si può facilmente dire che si tratta solo di un conoscente.

La vera amicizia di sicuro si sente senza bisogno di fare tanti ragionamenti. Si tratta di un sentimento completamente disinteressato e in molti casi potremmo chiamarla amore. Perché è proprio l’amore forse l’unico sentimento con cui a volte possiamo confondere la vera amicizia.