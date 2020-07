Scadenze fiscali luglio 2020, il calendario dell’Agenzia delle entrate

Scadenze fiscali luglio, quali sono le principali da tenere a mente dai contribuenti italiani? Rispondiamo a questa domanda in base al calendario previsto dall’Agenzia delle entrate, visto che ci sono state modifiche causate dell’emergenza coronavirus.

Per fare chiarezza ecco allora le 6 scadenze fiscali da tenere a mente per luglio, ognuna delle quali interessa diversi adempimenti o versamenti.

Scadenze fiscali luglio 2020 elenco date

16 luglio

Entro questa data sono previsti i seguenti versamenti:

dell’Iva relativa al mese precedente con modello F24.

Della 5° rata del saldo Iva relativo all’anno d’imposta 2019 risultante dalla dichiarazione annuale.

Per i titolari di partita iva, seconda rata di versamenti Irpef risultanti dalle dichiarazioni annuali, come saldo 2019 e primo acconto per il 2020.

Delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente.

20 luglio

Entro tale data:

per i contribuenti titolari di partita IVA soggetti Isa, rappresenta il termine per versare la prima o unica rata di versamento.

Versamento dell’addizionale regionale all’Irpef risultante dalla dichiarazione annuale.

Pagamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell’anno.

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo Iva 2019 scaturito dalla dichiarazione annuale.

Versamento Irap primo acconto 2020 e saldo 2019.

Per i soggetti Ires, versamento acconto 2020 e saldo 2019.

Pagamento cedolare secca come saldo per l’anno 2019 e primo acconto 2020.

23 luglio

Scadenza di invio all’Agenzia delle entrate dei modelli 7e30 presentati ai caf o a professionisti dal 21 giugno al 15 luglio, quindi già elaborati. Per chi dovesse ancora presentare via internet il modello 730 precompilato, la data del termine ultimo è quella del 30 settembre 2020.

27 luglio

In questo giorno c’è l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat. L’adempimento spetta a chi cede beni o presta servizi (nell’ultimo mese o negli ultimi 3 in base ai casi) a soggetti UE.

30 luglio

E’ la data dei versamenti Irpef sulle dichiarazioni annuali, con maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse. Questo per i soggetti non interessati dall’applicazione degli ISA e non forfettari.

31 luglio

A chiusura del mese di luglio le scadenze fiscali da segnare in agenda sono le seguenti:

per i non titolari di partita iva, versamento della 2° rata irpef come acconto 2020 e saldo 2019, con interessi dello 0,33%.

Pagamento imposta sulle assicurazioni.

Versamento cedolare secca, con maggiorazione dello 0,4% di interessi.

Registrazione e pagamento imposta di registro contratti di locazione.

Versamento rata trimestrale o semestrale del canone Rai, per i soggetti a cui non è possibile addebitare la spesa su fatture delle imprese elettriche.

Siamo giunti al termine di questo articolo riassuntivo delle 6 scadenze fiscali da tenere a mente per il mese di luglio. In base alla vostra situazione specifica, quello di luglio sarà uno dei mesi più caldi per quanto riguarda i versamenti fiscali del 2020.

Vedi anche: Come calcolare la percentuale Iva da mettere in fattura