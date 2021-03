Riforma pensioni 2021 2022 ultime notizie. Quando si andrà in pensione con la nuova riforma? Proposte, ipotesi e novità.

Riforma pensioni 2021 news. Entro fine anno il governo dovrà necessariamente intervenire sulle pensioni anticipate, visto che quota 100 e gli altri scivoli arriveranno a scadenza. Quindi il premier e la maggioranza che sostiene l’esecutivo, sono al lavoro per riformare il sistema previdenziale.

Nelle ultime ore è spuntata anche una nuova proposta, per garantire maggiore flessibilità in uscita dal lavoro ad alcune categorie. Scopriamo, in base alle ultime novità sulla pensione, di cosa si tratta e quali potrebbero essere le scelte del governo sull’età pensionabile nel 2022.

Riforma pensioni oggi ultime news

La riforma delle pensioni dovrà necessariamente tenere conto delle raccomandazioni dell’Unione Europea, legati ai soldi del recovery fund. La commissione UE auspica il ritorno all’utilizzo della riforma Fornero, che consente il pensionamento solo a 67 anni.

Tuttavia il governo Draghi lavora su una revisione complessiva del sistema previdenziale. Quindi se da un lato scivoli pensionistici, come ad esempio quota 100 cesseranno, l’idea è comunque quella di introdurre altre forme di flessibilità, per consentire l’uscita anticipata dal lavoro.

Il tutto però con minori costi per le casse dello stato, uno dei pilastri necessari per accedere a tutte le risorse europee, fondamentali per uscire dalla crisi economica innescata dalla pandemia. Al momento la riforma non c’è, anche se circolano le prime ipotesi e proposte al riguardo. Approfondiamole qui di seguito.

Notizie pensioni ultima ora

L’ultima proposta in ordine di tempo per la riforma è quella di Graziano Delrio, capogruppo alla camera dei deputati del PD, partito che sostiene il governo Draghi.

Si tratta di introdurre dal 2022 la cosiddetta quota 92. Un nuovo scivolo che consentirebbe di accedere alla pensione anticipata con 30 anni di contributi versati e 62 di età anagrafica. Tuttavia questo provvedimento sarebbe rivolto non a tutti i lavoratori in modo indistinto, ma solo ad alcune categorie. Infatti, Delrio nel suo intervento ha spiegato che la misura: “aiuterebbe donne e lavoratori impegnati in lavori usuranti”.

Quindi si tratta di una proposta che riguarda una platea ristretta. Inoltre, non è ancora chiaro di quanto verrebbero tagliati gli assegni, in caso di uscita anticipata dal lavoro con soli 30 anni di contributi versati. Insomma, al momento restano da chiarire diversi aspetti su questa proposta e non è detto che il governo la prenda davvero in considerazione. C’è ancora tempo prima di decidere come procedere, ma entro il 31 dicembre 2021 si dovrà arrivare ad un testo definitivo.

Per ora è tutto riguardo le novità sulla riforma pensioni 2021 2022. Quota 92 è solo un’ipotesi, ma il governo dovrà fare le sue scelte per evitare che la legge Fornero sia l’unica possibilità di andare in pensione nel 2022, sempre però con un occhio di riguardo alle indicazioni della commissione europea.

