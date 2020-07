Raddoppio pensioni invalidità, il futuro di quota 100 e quota 41. Le ultime su pensioni oggi

Pensioni oggi, ci sono aggiornamenti su questo tema, con particolare riferimento alle pensioni di invalidità e all’aumento decretato dalla Corte Costituzionale.

Vediamo allora le ultime notizie sugli assegni di invalidità, per poi passare alle novità sugli scivoli pensionistici quali quota 100 e 41.

Raddoppio pensione invalidità da quando

Di recente una pronuncia della consulta ha sancito il diritto, per gli invalidi civili totali, di ricevere il raddoppio della pensione attuale. Passando da 286 a 516 € al mese. Per questo il governo deve necessariamente adeguarla, anche se ciò richiede un iter parlamentare da concludere con il voto delle camere.

I percettori dell’assegno ora si chiedono da quando scatterà effettivamente il raddoppio della pensione, temendo tempi lunghi. Adesso però c’è un emendamento presentato al dl rilancio, condiviso da tutti i capogruppo in commissione, che prevede proprio l’attuazione di questo aumento. Si tratta delle proposta (Bollettino delle giunte e commissioni 03/07/2020) che contiene l’inserimento dell’articolo 89-bis.

Il decreto rilancio deve essere necessariamente convertito in legge entro il 18 luglio, per non decadere. Ciò significa che il raddoppio dell’assegno di invalidità previsto dall’emendamento, potrebbe essere approvato entro tale data. Questo perché il governo probabilmente porrà la fiducia per velocizzare l’iter.

In caso di voto positivo all’emendamento e al dl rilancio, il raddoppio delle pensioni diventerà legge. Tuttavia sono ancora da stabilire i termini di applicazione dell’aumento, che la consulta ha limitato ai maggiorenni con reddito annuo inferiore a 6.714 euro.

Quota 100, ultime notizie

Detto dell’attesa per l’aumento di chi percepisce già una pensione, vediamo ora le ultime news per chi spera di raggiungerla anticipatamente. Per farlo una delle possibilità più concreta resta quota 100, visto che una riforma pensionistica difficilmente verrà realizzata a breve.

Per quota 100 si preannuncia dunque la prosecuzione, già peraltro prevista fino a fine 2021. Tale conferma arriva anche dal sottosegratario all’economia Pier Paolo Baretta, che ha detto: “quota 100 arriverà fino al 2021. In questo momento di crisi profonda la sua prosecuzione si può considerare un ammortizzatore sociale”.

Quota 41 nel 2022?

Dalle parole del sottosegretario sembra di capire che dal 2022 potrebbero esserci nuovi scivoli, per raggiungere la pensione in anticipo. Una delle ipotesi riguarda l’estensione di quota 41 per tutti i lavoratori, raggiungendo la pensione con 41 anni di contributi versati, senza prevedere altri paletti.

Il governo dovrà lavorarci su, ma al momento l’ostacolo maggiore di questa ipotesi è quello economico. Infatti, una riforma del genere secondo alcuni studi, potrebbe costare alle casse dello stato circa 12 miliardi di euro, solo per il primo anno. Una cifra che viste le difficoltà attuali legate al covid, difficilmente il nostro bilancio potrebbe permettersi, perlomeno ora. Vedremo se l’anno prossimo invece le cose cambieranno e ci sarà spazio per perfezionare questa o altre misure, per favorire il pensionamento.

E’ tutto sulle ultime news pensioni di oggi. Su quando arriva il raddoppio per gli assegni di invalidità, ma anche per quanto riguarda quota 100 e le prospettive future di riforma.

