Pagamenti pensione anticipata per luglio e agosto 2021. Quattordicesima e calendario date pagamento pensioni alle poste e in banca.

Pensioni, il pagamento della mensilità di luglio avverrà in anticipo alle poste, ma oltre all’importo dell’assegno verrà erogata anche la quattordicesima. Si tratta di un importo aggiuntivo che spetta ai pensionati con assegno fino a 1,5 volte il trattamento minimo (nel 2021 pari a 515,58 euro per 13 mensilità). Inoltre anche per agosto è previsto il pagamento anticipato alle poste, ma potrebbe essere l’ultimo qualora lo stato di emergenza nel nostro paese dovesse terminare.

Ecco allora il calendario sintetico con le date dei pagamenti delle prossime due mensilità alle poste e in banca, inclusa la 14esima.

Calendario pagamenti pensione luglio e agosto poste

Gli assegni relativi alla mensilità di luglio e agosto 2021, con l’aggiunta della quattordicesima per gli aventi diritto, arriveranno ancora in anticipo alle poste. Queste le date previste per il ritiro presso gli uffici postali, in base all’ordinanza n.778 del 18 maggio 2021 della protezione civile:

Pensione di luglio alle poste: dal 25 giugno al primo luglio 2021

Pensione di agosto alle poste: dal 27 luglio al 31 luglio 2021.

In entrambi i casi i pagamenti saranno scaglionati, seguendo un ordine alfabetico con lettere associate ad ogni giorno. Le date esatte non sono ancora state comunicate per ora, ma lo saranno nei prossimi giorni sui siti dell’Inps o di poste italiane.

Date pagamenti pensione luglio e agosto in banca

Per quanto riguarda il pagamento in banca, non è previsto alcun anticipo. Quindi l’accredito della pensione, inclusa la 14esima mensilità, avverrà nelle seguenti date:

Pensione di luglio: 1 luglio 2021

Pensione di agosto: 2 agosto 2021 (il primo è festivo).

Questo il calendario dei pagamenti pensione di luglio e agosto, che per alcuni beneficiari comprende la quattordicesima mensilità. L’anticipo alle poste prosegue, almeno per le mensilità di luglio e agosto. Per i mesi successivi invece le date degli accrediti Inps potrebbero essere riallineate con quelle previste in banca, come avveniva prima dell’emergenza covid.

