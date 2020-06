Pensioni d’invalidità aumento, le parole di Conte sui possibili aumenti. Ecco cosa ha detto il premier

Pensioni di invalidità, le ultime novità su questo tema che interessa gli italiani percettori dell’assegno e i loro familiari, arrivano dagli stati generali dell’economia.

L’iniziata, voluta dal premier Conte per confrontarsi con parti sociali e rappresentati della società a Villa Pamphilj, ha portato proprio ad un annuncio. Vediamo allora di cosa si tratta e in che modo riguarda le pensioni di invalidità.

Pensioni invalidità aumento, l’annuncio di Conte

Il presidente Conte agli stati generali, ha annunciato l’arrivo di un piano rilancio destinato alle persone con disabilità. La novità più importante del piano è l’aumento delle pensioni di invalidità.

Ecco le parole del premier, riportate da rainews.it, durante l’incontro con i presidenti delle federazioni Fish e Fand: “L’Italia deve diventare più equa ed inclusiva. Quindi vogliamo realizzare un codice per le persone con disabilità, restituendo loro attenzione per i bisogni esistenziali e relazionali, favorendo percorsi di vita indipendenti. Senza dimenticare l’aumento delle pensioni di invalidità. Bisogna realizzarlo immediatamente e in modo incisivo. Per questo ho conservato la delega alla disabilità, per dare un segnale di massima attenzione”.

Dunque il premier ha annunciato di voler intervenire direttamente per aumentare l’importo delle pensioni di invalidità. Al momento però si tratta solo di un annuncio e non si conoscono ancora i modi e i tempi dell’operazione.

Di certo si tratta di intervento che i percettori dell’assegno di invalidità attendono da tempo. Inoltre, con l’acuirsi della crisi economica dovuta al covid-19 e le difficoltà lavorative del momento, l’aumento non sembra più rimandabile.

Negli scorsi mesi ci sono state polemiche, con le associazioni che hanno richiesto a gran voce l’aumento del trattamento pensionistico, raddoppiandone l’importo. Ma anche la possibilità di cumulare l’assegno con i bonus e gli aiuti realizzati dal governo per i lavoratori italiani. Ora però Conte ha detto apertamente che le pensioni di invalidità aumenteranno. Quindi i percettori attendono solo che si passi dalle parole ai fatti.

