Pensioni news. Come ricevere la certificazione unica 2021 e quando viene rilasciata. Istruzioni circolare Inps.

Pensioni. L’Inps ha reso noto come ottenere la certificazioni unica 2021, che riguarda i redditi percepiti dai pensionati nel 2020. Tali istruzioni sono contenute nella circolare numero 44 del 15/03/2021.

Fra le novità pensioni presenti nel documento si legge che la certificazione è disponibile a partire dal 16 marzo 2021. Come ogni anno infatti l’Inps, in quanto sostituto d’imposta dei pensionati, effettua il conguaglio fiscale di fine anno. Inoltre predispone i certificati da trasmette all’Agenzia delle entrate, anche allo scopo di predisporre la dichiarazione precompilata.

Analizziamo quindi come scaricare la certificazione unica online e le altre modalità utilizzabili per avere il CU dall’Inps.

VEDI ANCHE: MODELLI DICHIARAZIONE 2021 AGENZIA ENTRATE

Come scaricare CU inps 2021 pensionati

La certificazione unica (CU) può essere scaricata e stampata dai pensionati in modalità telematica. Ecco i passaggi da seguire per compiere tale operazione:

Recarsi sul sito www.inps.it nella sezione prestazione servizi e a seguire servizi. Selezionare la voce Certificazione Unica 2021 (cittadino) e (codice fiscale e pin). Poi accedere nella propria area personale, utilizzando lo Spid, CNS o CIE. Una volta entratati sarà possibile visualizzare e scaricare gratuitamente la propria certificazione.

Qualora lo vogliate, una volta scaricato potrete anche stampare il documento già compilato.

Richiesta certificazione Unica inps, altre modalità

Se la procedura online per ottenere il CU 2021 vi sembra troppo complicata, l’Inps fa sapere che esistono anche altre modalità per ottenere il documento. Ecco quali sono:

tramite App Inps mobile, disponibile gratuitamente per Android e iOS. Ciò utilizzando il servizio denominato Certificazione Unica.

Inps mobile, disponibile gratuitamente per Android e iOS. Ciò utilizzando il servizio denominato Certificazione Unica. Richiedendola mediante posta elettronica certificata ( PEC ) all’indirizzo: [email protected]

) all’indirizzo: [email protected] Recandosi dai patronati, Centri di assistenza fiscale o professionisti abilitati (commercialisti, cosnulenti ecc.).

Andando nelle strutture dell’Inps, solo con prenotazione vista l’emergenza sanitaria in corso.

Ricevere il CU presso la propria residenza. Utilizzando il numero verde 800 434320 oppure tramite posta elettronica ordinaria.

oppure tramite posta elettronica ordinaria. Nei comuni e nelle altre pubbliche amministrazioni abilitate con l’Inps.

Pensioni delega rilascio certificazione unica

Se è una persona terza a richiedere la certificazione unica per conto del pensionato, bisognerà presentare i seguenti documenti:

delega (dove si autorizzare esplicitamente l’INPS al rilasciare la certificazione richiesta).

(dove si autorizzare esplicitamente l’INPS al rilasciare la certificazione richiesta). Fotocopia del documento di riconoscimento valido di delegato e delegante.

Come riporta l’istituto di previdenza la delega dovrà inoltre contenere le seguenti informazioni.

Pensione certificazione unica altre info

Per ogni altra specifica su come ricevere la Certificazione Unica 2021 pensioni, potete consultare il seguente testo della circolare inps.

CICOLARE INPS N.44/2021 CERTIFICAZIONE UNICA PENSIONE

Queste le indicazioni fornite dall’inps su come ottenere la CU 2021 pensionati. In sostanza sarà possibile utilizzare i servizi telematici inps (sito o app). In alternativa potete rivolgervi ai centri fiscali per assistenza o ritirare di persona il documento nelle sedi abilitate.

VEDI ANCHE: