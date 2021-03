Pensioni aprile pagamento anticipato. Ecco le date dei pagamenti della pensione alle poste di aprile 2021.

Pensioni, il pagamento di aprile avverrà in anticipo alle poste, come previsto dall’ordinanza n.740 del 12 febbraio 2021 della protezione civile. Dunque anche per questo mese il trattamento potrà essere riscosso presso gli uffici postali, seguendo un ordine stabilito per evitare assembramenti e nel rispetto delle regole anti covid.

Scopriamo allora qui di seguito il calendario pagamenti pensioni anticipato, previsto per la mensilità di aprile.

Pagamenti pensioni anticipato poste

Come detto la protezione civile ha stabilito che la pensione di aprile verrà pagata dall’Inps presso le poste, a partire dagli ultimi giorni di marzo. In particolare l’erogazione inizierà da venerdì 26 marzo fino a giovedì primo aprile 2021, come stabilito dall’ordinanza.

Potranno ricevere la pensione in anticipo i beneficiari che la riscuotono in contanti o con altri mezzi di Posteitaliane, come ad esempio carte con Iban o libretto bancoposta. Al pari di quanto accaduto nei mesi scorsi, i pensionati saranno suddivisi su più giorni per la riscossione dell’assegno. In particolare seguendo un ordine alfabetico e sulla base della prima lettera del cognome.

Date pagamenti pensioni di aprile

Al momento il calendario con la suddivisione giorno per giorno non è ancora stato reso noto da Inps e Poste Italiane. Probabilmente la comunicazione arriverà nei prossimi giorni, quindi il consiglio è quello di monitorare i loro siti per avere tale informazione.

In ogni caso, quasi certamente i pensionati con i cognomi che iniziano per A o B potranno ritirare la pensione già il 26 marzo, mentre gli altri nei giorni seguenti. Infine, le ultime lettere potranno incassare il pagamento il primo aprile.

Inoltre, vi ricordiamo che per chi percepisce la pensione tramite assegno bancario non c’è alcun anticipo: l’inps effettuerà l’accredito giovedì 1 aprile.

E’ tutto per quanto riguarda calendario e date dei pagamenti pensione di aprile alle poste. I beneficiari che la ritirano presso gli uffici potranno ancora una volta riscuoterla già da fine marzo, ma il giorno non è lo stesso per tutti.

