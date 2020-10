Pensione anticipata 2021 ultime notizie. Ecco quali sono le opzioni per accedere alle pensioni anticipate 2021.

Pensione anticipata 2021. In attesa della riforma pensioni allo studio da parte del governo, anche nel prossimo anno sarà possibile l’uscita anticipata dal lavoro.

Vediamo quindi una sintesi delle possibilità a disposizione di lavoratrici e lavoratori per il prossimo anno.

Pensioni anticipate 2021 requisiti

Come successo fino ad ora, anche nel 2021 si potrà ancora accedere alla pensione anticipata a prescindere dall’età anagrafica. Tuttavia bisognerà rispettare i requisiti richiesti fino ad oggi, ossia possedere:

42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini

41 anni e 10 mesi per le donne.

Questo perché il decreto 4/2019 ha bloccato l’adeguamento degli anni contributivi alla speranza di vita, come previsto in precedenza. Al tempo stesso tale decreto ha introdotto una finestra mobile di 3 mesi, prima di andare davvero in pensione anticipata.

Pensioni donne 2021

Oltre alla pensione anticipata, le lavoratrici possono contare sul rinnovo dello scivolo pensionistico a loro dedicato, vale a dire opzione donna.

Infatti, in base alle ultime news sulle pensioni, la proroga di questa misura è molto vicina. Essa dovrebbe trovare spazio all’interno della Legge di bilancio 2021, che il parlamento deve approvare entro fine 2020.

Una volta rinnovata, consentirà alle lavoratrici di andare in pensione, fino a fine 2021, con 58-59 anni di età e 35 di contributi.

Pensione anticipata e riforma 2021

Fino al 31 dicembre 2021 sarà ancora fruibile anche quota 100. Il meccanismo che permette di andare in pensione a 62 anni di età e 38 di contributi versati.

Insomma per il 2021 si profila un rinnovo dei meccanismi di uscita dal lavoro adottati fino ad ora, inclusa l’Ape sociale. La vera incognita è ciò che verrà dopo, ma per questo bisognerà attendere le decisioni del governo, che non arriveranno prima del 2021.

Per ora è tutto sulla pensione anticipata 2021 e le possibilità ancora disponibili per chi lavora.

