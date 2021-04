Pensioni maggio pagamenti anticipati. Date e calendario pagamenti pensione alle poste di maggio 2021.

Pagamenti pensioni. L’assegno pensionistico di maggio 2021 verrà pagato in anticipo alle poste, già a partire dagli ultimi giorni di aprile. Quindi come già avvenuto per i mesi precedenti, i beneficiari che riscuotono il pagamento presso gli uffici postali, potranno farlo anticipatamente, secondo un calendario prestabilito.

Scopriamo allora quali sono le date previste in calendario per l’erogazione della pensione di maggio 2021.

Pensioni maggio 2021 date poste italiane

L’ordinanza della protezione civile n.740 del 12 febbraio 2021 ha stabilito l’anticipo del saldo delle pensioni alle poste anche per la mensilità di maggio. Quindi, come successo per quelle di marzo e aprile, i pensionati potranno ritirarla a partire dagli ultimi giorni del mese precedente, ovvero di aprile.

In particolare il trattamento previdenziale di maggio verrà erogato da lunedì 26 aprile a sabato primo maggio 2021. In quest’ultimo giorno si potrà riscuote solo di mattina, mentre negli altri per l’intera giornata lavorativa.

La motivazione della scelta riguarda l’ormai consolidata abitudine di evitare assembramenti al di fuori degli uffici postali, per evitare contagi da covid. Per questo l’accesso al ritiro della pensione sarà scaglionato, come in passato. Ogni pensionato quindi, sulla base della propria lettera iniziale del cognome, potrà recarsi in un determinato giorno a ritirare quanto gli spetta.

Calendario pagamento pensioni maggio 2021 poste italiane

Come detto le pensione di maggio si potrà ritirare fra il 26 aprile e il 1°maggio. Tuttavia il calendario con la suddivisione per cognome non è ancora stato comunicato da Poste Italiane.

Questa comunicazione ci sarà nei prossimi giorni sul sito internet di poste o su quello dell‘Inps. In ogni caso, sulla base di quanto già avvenuto nei mesi scorsi, è ipotizzabile che il 26 aprile il ritiro spetterà ai pensionati con i cognomi che iniziano con A e B. Nei giorni seguenti poi man mano a tutti gli altri.

Oltre a chi ritira le pensione in contanti, potranno prelevare le somme già da fine aprile, coloro che la ricevono su altri mezzi delle poste. E’ il caso ad esempio del Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution (in questo caso si può prelevare direttamente da Atm, senza recarsi in ufficio).

Pagamento pensioni maggio in banca

Se per Posteitaliane è previsto l’anticipo del pagamento, non è lo stesso per chi riceve il saldo tramite bonifico bancario. Infatti, in questo caso la pensione arriverà come di consueto nel primo giorno bancabile. In altre parole lunedì 3 maggio (1 e 2 sono festivi per le banche).

Quindi i pensionati che ricevono l’accredito con questi mezzi dovranno attendere qualche giorno in più.

Queste tutte le ultime notizie sulle pensioni e il pagamento di maggio alle poste. Come abbiamo visto sarà anticipato e inizierà a fine aprile, secondo un calendario suddiviso per cognomi, diramato da Posteitaliane. Nulla di diverso dal solito è invece previsto per chi riceve il saldo in banca.

