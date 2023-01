Canone Rai 2023. Costo | esenzione | disdetta

Canone Rai, come si paga nel 2023. Chi è esente e quando non va pagato. Guida semplice sul canone Tv: importi, disdette tabella e novità.

Il canone Rai si pagherà in bolletta anche nel 2023. Contrariamente alle aspettative degli italiani di cui Donnesulweb ha già parlato in questo articolo la tassa sul possesso della Tv e resta da pagare nelle bollette dell’elettricità.

Ma quello che molti non sanno e chi ci sono alcune categorie esonerate dal pagamento di questo canone. Tuttavia bisogna avere precisi requisiti ed effettuare tutte le comunicazioni del caso all’agenzia delle entrate per fare la disdetta. In questa guida vi diamo tutte le informazioni utili sul canone Tv Rai 2023: quanto è il costo e come non pagarlo.

Canone Rai in bolletta cosa cambia nel 2023

Chi sperava nell’abolizione di questa tassa, oppure nello scorporo rispetto alle utenze domestiche, è rimasto deluso. Il canone televisivo infatti si deve pagare ancora e non è cambiato nulla neppure sulle modalità. Il pagamento avverrà sempre all’interno della bolletta della luce, come già accaduto nel 2022 e come avviene fin dal 2016, anno dell’introduzione di questa legge sotto il governo Renzi.

Pagherà il canone chi possiede una televisione in casa nell’ambito familiare o per l’attività lavorativa. A prescindere se sia accesa o meno. Viceversa la Rai ha chiarito che non deve pagare chi possiede un computer, un tablet o uno smartphone, anche se questi consentono via internet di guardare la Tv di stato. Ma qual è l’importo da pagare quest’anno? Approfondiamo di seguito questo aspetto.

Quanto costa il canone Rai nel 2023

L’importo del canone Rai è pari a 90 euro annuali, tuttavia il pagamento è suddiviso in 10 rate da 9 euro ciascuna. In pratica nelle mensilità che vanno da gennaio a ottobre 2023, per ogni mese viene aggiunta una quota da 9 € da pagare sulla bolletta della luce.

Gli importi cambiano poi a seconda della frequenza della fatturazione della bolletta energetica. Questa può essere bimestrale e nel caso l’importo sarà di 18 euro (9×2). Ma poi ci sono altri casi speciali in cui il pagamento può avvenire tramite F24. In queste occasioni può essere per tutto l’anno, semestrale o trimestrale. Gli importi sono quelli riportati nella seguente tabella, ma il totale è sempre di 90 euro l’anno.

Canone Rai 2023 chi non lo paga

Veniamo ora a quelle categorie che sono esentate per legge dal pagamento di questa imposta sul possesso della Tv. Come indica l’agenzia delle entrate ne hanno diritto:

chi ha più di 75 anni di età e ha un reddito fino annuo fino a 8.000 euro

chi non ha un televisore a casa

altri casi particolari previsti dalla convenzioni internazionali, ad esempio gli agenti diplomatici, i funzionari e i militari.

Esenzione canone Tv over 75, come funziona

Approfondiamo la prima delle 3 categorie esenti dal pagamento dell’abbonamento radiotelevisivo italiano. Chi ha più di 75 anni e non supera la soglia di reddito indicata dalla legge (8.000 €) non deve pagare.

Ma per ottenere questa esenzione deve presentare una richiesta all’agenzia delle entrate entro la scadenza del 31 gennaio 2023 per quella annuale. Viceversa per l’esenzione semestrale si può inviare entro il 30 giugno 2023. Se si saltano entrambe queste date, si perde il diritto a non pagare il canone, anche in presenza degli eventuali requisiti di accesso.

Modulo esenzione Canone Rai 2023: Pdf

Per farlo bisogna utilizzare il modulo per l’esenzione al canone Rai, detto anche modello di dichiarazione sostitutiva. Il documento da compilare e inviare si trova sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Andando sull’apposita sezione destinata a questa tassa troverete tutti i documenti in base al vostro caso e le relative informazioni per il riempimento.

Per facilitarvi abbiamo qui allegato in formato pdf da scaricare, quello per la categoria degli over 75.

MODELLO ESENZIONE CANONE RAI OVER 75 75

Come disdire il canone Rai 2023

Per inviare i documenti e ottenere l’esonero dal pagamento del canone Tv, sia che voi siate over 75 sia rientranti nelle altre 2 categorie beneficiarie, potete utilizzare queste modalità:

via web , tramite il portale dell’agenzia e in questo bisogna utilizzare le proprie credenziali Spid , Cie o Cns.

, tramite il portale dell’agenzia e in questo bisogna utilizzare le proprie credenziali , Cie o Cns. in forma cartacea, con spedizione raccomandata del modulo tramite posta al seguente indirizzo: Ufficio Canone TV – c.p.22 Torino

con spedizione raccomandata del modulo tramite posta al seguente indirizzo: Ufficio Canone TV – c.p.22 Torino tramite PEC con firma digitale, da mandare a questa mail: [email protected]

In tutti questi casi se siete pratici potete farlo da soli, altrimenti vi conviene rivolgervi ad un Caf, che invierà la pratica per voi. Ricordiamo che in mancanza di disdetta il canone si rinnova tacitamente. In altre parole se non ci sono comunicazioni si continua a pagare in maniera automatica sulle bollette.

Riassumendo, il canone Rai 2023 si paga ancora nella bolletta della luce. L’importo annuale è di 90 euro, che può essere suddiviso in 10 rate mensili da 9 euro o di importi maggiori per periodi più lunghi. Gli over 75 con redditi bassi e altre categorie sono esentati dal pagamento, ma devono presentare apposita richiesta all’agenzia delle entrate, secondo le modalità che vi abbiamo descritto.