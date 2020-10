Frasi sulla vita felice. Ognuno di noi cerca la felicità nella propria vita, ma lo fa in modi diversi e soprattutto seguendo percorsi diversi.

Ecco allora le 25 frasi più belle su questo tema, da cui trarre ispirazione e lasciarsi contagiare positivamente. Frasi e immagini perfette da dedicare o condividere per stati Facebook, Whatsapp e Instagram!

Vita felice, le frasi più belle

Partiamo dalle frasi sulla vita che spiegano la vita felice, da parte di scrittori, personaggi del passato e protagonisti della cultura contemporanea.

“La vita sarebbe infinitamente più felice se nascessimo a 80 anni e gradualmente ci avvicinassimo ai 18.”

Mark Twain

“L’entusiasmo è per la vita quello che è la fame per il cibo.”

Bertrand Russell

Perché è così che ti frega la vita. Ti piglia quando hai ancora l’anima addormentata e ti semina dentro un’immagine, o un odore o un suono che poi non te lo togli più. E quella lì era la felicità. Lo scopri dopo, quando è troppo tardi.

Alessandro Baricco

“Pensa a tutta la bellezza ancora rimasta attorno a te e sii felice.”

Anna Frank

“La suprema felicità della vita è essere amati per quello che si è o, meglio, essere amati a dispetto di quello che si è.”

Victor Hugo

La vita è troppo breve per i rancori a lungo termine.”

Elon Musk

“Felice colui che riconosce in tempo che i suoi desideri non vanno d’accordo con le sue disponibilità.”

Johann Wolfgang von Goethe

“La felicità è, dopo tutto, lo scopo della nostra vita. Non viviamo per mangiare e per fare soldi.”

George Leigh Mallory

“Abbiate il coraggio di essere felici.”

Papa Francesco

“La vera felicità costa poco: se è cara, non è di buona qualità.”

François-René de Chateaubriand

“Alcuni portano felicità ovunque vadano; altri quando se ne vanno.”

Oscar Wilde

“C’è una sola felicità nella vita: amare ed essere amati”

Sigmund Freud

“Ogni minuto che passi arrabbiato, perdi sessanta secondi di felicità”

Ralph Waldo Emerson

“La vita è una meravigliosa occasione fugace da acciuffare al volo tuffandosi dentro in allegra libertà.”

Dario Fo

Com’è amaro guardare la felicità attraverso gli occhi di un altro!”

William Shakespeare

“Ecco la felicità della vita. Amore e vino ugualmente dobbiamo aver vicino.”

Aleksandr Puskin

“Dei giorni felici della nostra vita ci accorgiamo solo quando hanno ormai lasciato il posto a giorni infelici.”

Arthur Schopenhauer

La vita felice viene dal superamento dei problemi, dal risolvere le difficoltà, affrontare le sfide.

Zygmunt Bauman

Frasi sulla vita felice da canzoni e dal web

Non mancano frasi belle sulla vita felice anche all’interno di famose canzoni o tratte direttamente dal web.

“Quasi quasi mollo tutto e divento felice.”

Da Twitter

“C’è un tempo per qualcosa sul viso

come un sorriso che non c’era ieri e oggi c’è

sembrava ormai lontano e distante

perso per sempre

invece è ritornato con te.”

Max Pezzali, tratto dalla canzone “Lo strano percorso”

“Non fermarmi ora, mi sto divertendo così tanto

mi sto divertendo un mondo,

non fermarmi ora

se vuoi divertirti devi solo chiamarmi

non fermarmi ora (perché mi sto divertendo)

non mi voglio assolutamente fermare.”

Queen, traduzione della canzone “Don’t stop me now”

Vedi anche: Queen le canzoni più belle

“E quando pensi che sia finita, è proprio lì che comincia la salita, che fantastica storia è la vita.”

Antonello Venditti, tratto dalla canzone “Che fantastica storia è la vita”

“Credo che coloro che vivono senza felicità siano persone che posseggono un cuore triste e che non vivano davvero.”

Dal web

“Le 5 regole per vivere felice: 1. Non odiare. 2. Non ti preoccupare. 3. Dona di più. 4. Abbi meno aspettative. 5. Vivi con semplicità.”

Anonimo

“Smettetela di dare agli altri il compito di rendere la vostra vita felice.”

Da Twitter

Amo la mia vita perché nonostante sia sempre in salita la mia fatica viene costantemente ripagata e dalla cima godo di immensi attimi di felicità.

Dal web

Vedi anche:

La vita felice nelle frasi più belle

Abbiamo visto le 25 frasi migliori sulla vita felice, in base ad una selezione che abbiamo fatto per voi. Fra queste ci sono citazioni di grandi scrittori, artisti, scienziati e poeti che hanno lasciato il segno nella cultura italiana ed internazionale.

Senza dimenticare personaggi di spicco dei giorni nostri, ne è un chiaro esempio il Papa, ma anche Elon Musk, imprenditore di fama mondiale e icona del momento.

Ci sono poi le citazioni tratte direttamente da alcune canzoni italiane, di artisti conosciuti da tutti, basti pensare ad Antonello Venditti o a Max Pezzali. Un riferimento a non fermarsi mai nella vita e cercare la felicità anche dai Queen. Non mancano infine, frasi su questo tema provenienti dal web e dai social network, ormai parte integrante delle nostre esistenze.

Insomma ce n’è davvero per tutti i gusti in questa nostra raccolta delle frasi più belle in assoluto sulla vita felice. Ma se ancora non vi basta potete dare un’occhiata qui di seguito.

Vedi anche: