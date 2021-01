Frasi e immagini divertenti sulla felicità, sull’essere felici e sulla vita.

Che cos’è la felicità? Per secoli gli esseri umani se lo sono chiesti. Per vivere la vita sereni, se addirittura felici, forse è meglio vivere e basta, senza perdere la testa dietro questa domanda. Non a caso, come dimostrano queste frasi divertenti sulla felicità, l’essere felici e vivere la vita felicemente, di solito ci scherziamo sopra.

Ecco dunque una selezione di frasi sulla vita, aforismi, battute di poeti, filosofi, cantanti, scrittrici e scrittori e non solo, su questo tema così difficile sul quale non resta appunto che scherzarci sopra!

Frasi divertenti su felicità e vita

“Alcuni portano la felicità ovunque vadano. Altri quando se ne vanno.”

(Oscar Wilde)

“Esistono due modi per essere felici in questa vita, uno è di diventare un idiota e l’altro di esserlo”

(Sigmund Freud)

“Saggio è colui che riesce a vivere inventandosi le proprie illusioni”

(Woody Allen)

“Due cose sono infinite: l’Universo e la stupidità umana, ma non sono sicuro dell’Universo”

(Albert Einstein)

“Il meglio della vita lo si passa a dire ‘è troppo presto’ e poi ‘è troppo tardi’”

(Anonimo)

“Abbiamo due vite: la seconda inizia quando ci accorgiamo di averna una sola”

(Confucio)

“Non rimandare a domani quello che può essere fatto dopodomani altrettanto bene.”

(Mark Twain)

“Non prendere la vita troppo sul serio: potresti non uscirne vivo!”

(Anonimo)

“La felicità non è fare tutto ciò che si vuole, ma volere tutto ciò che si fa.”

(Friedrich Nietzsche)

“Chiedetevi se siete felici e cesserete di esserlo.”

(John Stuart Mill)

“Se tutto fosse perfetto, non impareresti mai e non cresceresti mai”

(Beyonce)

“La più grande lezione nella vita è sapere che anche i pazzi, alle volte, hanno ragione.”

(Winston Churchill)

“Se la felicità è dietro l’angolo la mia vita è un cerchio”

(Anonimo)

“C’è un oceano di motivi per essere felici, ma bisogna saper nuotare per scoprirlo”

(Louise Michel)

“C’è una sola felicità nella vita: amare ed essere amati”

(Sigmund Freud)

“Non so se questo è il migliore dei mondi possibili, certo è il più costoso”

(Woody Allen)

“Chi è felice è stupido. Non è vero ma consola.”

(Marcello Marchesi)

“Che cos’è la felicità? Una casa, con dentro le persone che ami. E una scorta di cioccolato e birra”

(Anonimo)

“Il mio dottore mi diede sei mesi di vita, ma quando non lo potei pagare me ne diede altri sei”

(Milton Berle)

“Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare”

(George Bernard Shaw)

“Essere felici non è poi così fantastico. Mi ricordo l’ultima volta che sono stata felice: ero così ingrassata…”

(Sesso, bugie e videotape)

“L’amore è la risposta, ma mentre aspettate la risposta il sesso può suggerire delle ottime domande”

(Woody Allen)

“La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani”

(John Lennon)

“Ho risolto il problema della risposta sul senso della vita: non mi faccio più la domanda”

(Clément Duval)

“La vita è sostanzialmente tragica ma qualche volta riesce ad essere meravigliosa”

(Woody Allen)

“Il divertimento è l’unica cosa che il denaro non può comprare.”

(The Beatles)

“La prova più evidente che esistano altre forme di vita intelligenti nell’Universo è che nessuna di esse abbia mai provato a contattarci.”

(Bill Watterson)

“Tre cose occorrono per essere felici: essere imbecilli, essere egoisti e avere una buona salute; ma se vi manca la prima, tutto è perduto”

(Gustave Flaubert)

“Ma tra un giorno da leone e cento da pecora… non se ne potrebbero fare cinquanta da orsacchiotto?”

(Massimo Troisi)

Vedi anche:

Frasi divertenti… ma la ricerca della felicità è una cosa seria! Cos’è la felicità?

Che cos’è la felicità? Un vecchio adagio dice che siamo già felici, solo che non lo sappiamo. Secondo Epicuro il modo per raggiungere la felicità è allontanare tutte le fonti di angoscia, timore, turbamento ed ansia, quelle paura che fanno parte della nostra vita.

Queste frasi sulla felicità sul vivere felici sono battute e piccole riflessioni ironiche. Ma, come sappiamo, la ricerca della felicità è una faccenda piuttosto seria. Mandare dei piccoli pensieri, piccoli spunti, come queste frasi e aforismi brevi tratti dal pensiero di filosofi, poeti, scienziati, scrittori, scrittrici, poeti, cantanti, può servire a riflettere. O, perlomeno, a sorridere un po’. E forse la felicità è proprio pensare agli altri e regalare ogni giorno un piccolo sorriso.