Dare la buonanotte alle persone a cui vogliamo bene, agli amici speciali come ai compagni della nostra vita, è un gesto semplice che denota attenzione. Ecco allora per voi le migliori frasi romantiche e dolci per dare la buonanotte alle persone a cui vogliamo bene.

Frasi buonanotte dolci

Sei la finestra a volte verso cui indirizzo parole di notte, quando mi splende il cuore.

(Alda Merini)

E mi piace la notte ascoltare le stelle.

Sono come cinquecento milioni di sonagli.

(Antoine De Saint Exupèry)

Buonanotte, buonanotte fiorellino,

Buonanotte fra le stelle e la stanza,

Per sognarti devo averti vicino

E vicino non è ancora abbastanza

(Francesco De Gregori)

Tu sei un bel pensiero, la cosa più sublime che possa essere stretta da una mano. Tu sei una canzone ricorrente nei miei sogni.

(Khalil Gibran)

Ascolta, soffice, in un soffio, la voce di chi ti ama fluttuerà nella notte, e nel tuo sonno, i nostri pensieri si congiungeranno.

(Edgar Allan Poe)

Frasi buonanotte dolci per lui

Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti.

(Frida Kahlo)

Tu, tu che sei diverso

Almeno tu nell’universo

Non cambierai,

Dimmi che per sempre sarai sincero

E che mi amerai davvero di più, di più, di più

(Mia Martini – Almeno tu nell’universo)

Ti avrò fra le mie mani

e sarai qui anche domani

negli spazi senza fine

finché il mondo girerà

(Arisa – La cosa più importante)

Le stelle nel cielo ridono e come i miei occhi brillano quando immaginano te.

(Shen Fu)

Il sole abbraccia la terra e i raggi di luna baciano il mare. Ma cosa valgono tutti questi baci, se tu non baci me?

(Mary Shelley)

Frasi buonanotte dolci per lei

Si è sempre vicini

quando si ama.

La distanza separa

i corpi, non le anime.

(George L. Edwards)

Amami ancora

fallo dolcemente

Un anno un mese un’ora

perdutamente

(CCCP – Amandoti)

Tutto si riduce all’ultima persona a cui pensi la notte: è lì che si trova il cuore.

(Charles Bukowski)

Supererò le correnti gravitazionali

lo spazio e la luce per non farti invecchiare.

E guarirai da tutte le malattie

perché sei un essere speciale

ed io avrò cura di te.

(Franco Battiato – La cura)

E ruberò per te la luna

Se il buio ti farà paura

E se non curerai più dentro te

La bianca immagine di me

(Negramaro – E ruberò per te la luna)

Frasi buonanotte dolci per gli amici

I veri amici non saranno mai distanti. Forse nello spazio, ma mai col cuore.

(Helen Keller)

La distanza a volte aggiunge valore all’amicizia, e l’assenza l’addolcisce.

(James Howell)

È di notte che è bello credere nella luce.

(Edmond Rostand)

Penso spesso che la notte sia più viva e più ricca di colori del giorno.

(Vincent Van Gogh)

Buonanotte a chi aspetta. A chi ha la forza di rialzarsi dopo ogni caduta.

(Elvira Alise)

