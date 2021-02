Frasi amicizia tra donne. Le più belle sulle amiche.

Chi ha avuto almeno una buona amica lo sa: quanto è bella e speciale, quando è vera, l’amicizia tra donne! Su questo argomento sono state dette tante parole da scrittori e soprattutto scrittrici, ma anche nelle canzoni, nei film e nelle serie tv è stata spesso rappresentata l’amicizia tra donne. Ecco allora per voi 50 frasi e immagini che parlano di amicizia tra donne, da dedicare e condividere con la vostra migliore amica.

Frasi sull’amicizia tra donne e sulle amiche. Immagini e citazioni

L’amicizia femminile è un salto verso il cerchio della sorellanza, e questo cerchio può generare una forza molto potente.

(Jane Fonda)

Le amiche si meritano. E bisogna meritarle sempre, senza interruzione, correndo ogni giorno il rischio di contraddirle e di perderle.

(George Bernanos)

L’amicizia è certamente il migliore balsamo per le piaghe di un amore deluso (Jane Austen)

La donna selvaggia è nel contempo amica e madre di coloro che hanno perso la strada, si sono sperdute, di tutte coloro che hanno bisogno di sapere, di tutte coloro che hanno un enigma da risolvere, di tutte coloro che vagano e cercano nella foresta o nel deserto. (Clarissa Pinkola Estés)

Un po’ di oscenità aiuta a vincere la depressione. Certe risate, provocate da vecchie storie che le donne si raccontano, rimescolano la libido, riattizzano il fuoco dell’interesse alla vita. (Clarissa Pinkola Estés)

Uomini e donne, ma soprattutto donne, sembra che trovino un sottile piacere nel raccontarsi davanti a milioni di sconosciuti, nel riferire episodi piccanti della loro vita, comportamenti che hanno taciuto alla mamma e alla migliore amica. (Dino Risi)

Guai quando le donne si appassionano troppo fra di loro. Fin che è un’amicizia moderata, può durare e andar bene, ma quando si riscaldano, guai! Ogni più piccolo torto che si facciano, diventa una montagna, e se non si picchiano potete ringraziare domine Dio. (Alberto Cantoni)

L’amicizia può solo esistere fra persone che hanno interessi e punti di vista simili. Uomini e donne, per una convenzione sociale, sono nati con diversi interessi e punti di vista. (August Strindberg)

L’amicizia tra donne è diversa da quella tra gli uomini. Si parla di cose diverse. Noi scaviamo in profondità. Andiamo oltre, anche se non ci siamo viste per anni. Tra donne avvengono degli scambi ormonali simbiotici. Senza le mie amicizie femminili, non so dove sarei ora. Dobbiamo comprenderci e aiutarci a vicenda.

(Jane Fonda)

Frasi sulle migliori amiche

Le amiche migliori sono sorelle che ti scegli da sola.

(Eustache Deschamps)

Fatevi una sola amica, ma sceglietela con cura. (Muriel Barbery)

Una vera amica è colei che ti prende per la mano e ti tocca il cuore.

(Gabriel Garcia Márquez)

La tua migliore amica può dirti cose che tu non vuoi dire nemmeno a te stessa.

(Frances Ward Weller)

L’ideale dell’amicizia è di sentirsi una e rimanere due.

(Sof’ja Petrovna Sojmonova)

La migliore amica è quella che conosce la canzone del tuo cuore; e che te la canta quando tu ne scordi le parole.

(Amy Tan)

Tu sei la mia amica geniale, devi diventare la più brava di tutti, maschi e femmine.

(Elena Ferrante)

Frasi sull’amicizia tra donne dalle canzoni

Che amica sei, vuoi scappare dai

Andiamo lontano, non lo faremo mai

Che amica sei, non cambiare mai

Se chiedo una mano so che ci sei (Giorgia – Che amica sei)

Passa il tempo volando, noi aspetteremo qui tra un segreto e l’altro, fidati di me, io mi fiderò di te! Stare ore a parlare e raccontarsi di noi, io ti sto vicina, non sarai sola mai.

(Giorgia – Che amica sei)

Ti voglio tanto bene

E ci sarò per te

Se sentirai nel cuore

Un amore che non c’è

(Gianna Nannini – Ti voglio tanto bene)

Se avrai torto o ragione per me

Non sarà importante

Sappi che io sarò sempre

Dalla tua parte

(Alessandra Amoroso – Dalla tua parte)

Frasi sulle amiche da serie TV

Le amiche condividono i segreti, così si resta amiche (Pretty Little Liars)

Se mi deludi, divento perfida! (Pretty Little Liars)

Se mi freghi me la paghi, se freghi la mia migliore amica ti distruggo. (Pretty Little Liars)

Io non mi ricordo la mia vita prima di Alison, di quando non eravamo amiche. È stata la prima persona che ho conosciuto così bene da potermi arrabbiare con lei senza aver paura di perderla. Sentivo che era un’amicizia duratura, un’amicizia di cui non puoi fare a meno. (Pretty Little Liars)

Un’amica può essere dura con te, forse si aspetta più da te che da tutti gli altri. Gli altri ti vedono nel modo in cui vuoi che ti vedano, ma non inganni gli amici. È questa l’amicizia. (Pretty Little Liars)

La migliore amica è quella che, se ti presenti alla sua porta con un cadavere nel bagagliaio, non chiama la polizia, ma prende una pala e ti segue.

(Pretty Little Liars)

Io posso affrontare il mondo intero che mi rema contro, ma se ci si mette anche la mia migliore amica è un problema (Pretty Little Liars)

Non puoi costringerti a sentirti bene, l’unico modo per dimenticare qualcuno è sentirsi veramente male, piangere con le amiche e poi passare le giornate a ripercorrere nella mente tutte le cose che odiavi di lui. (Sex and the City)

Non conta chi ti ha spezzato il cuore o quanto ci vuole per guarire, non ce la farai mai senza le tue amiche. (Sex and the City)

A volte non c’è niente di meglio che ritrovarsi single, hai tempo di fare il bucato, sei libera di ascoltare la tua musica preferita a tutto volume, ma la cosa migliore quando finisce un rapporto è che hai un sacco di tempo da passare con le amiche. (Sex and the City)

Essere libera di piagnucolare con le amiche, non è forse parte integrante del processo di rottura di un rapporto? (Sex and the City)

Se sei single, quando esci il sabato sera, ricordati, porta sempre con te le tue amiche! (Sex and the City)

L’amicizia non dura quarant’anni per magia, bisogna lavorarci parecchio; è come con i tuoi risparmi: non crederai mica che da vecchia ti svegli la mattina e trovi un mucchietto di soldi che ti aspetta? (Sex and the City)

Ah, le migliori amiche! I pigiama party insieme, la lotta quando si litiga, scommetto che vi baciavate teneramente stringendovi. (How I Met Your Mother)

Solo le migliori amiche si fermano fino a tardi, quando la festa è finita, per aiutare a sistemare. A ripulire il dolore di una coscienza colpevole, a raccogliere i pezzo di un matrimonio andato in frantumi, a spazzare via la solitudine per un segreto che non si può rivelare. (Desperate Housewives)

C’è un momento della giornata che tutte le casalinghe aspettano con impazienza. Va da quando hanno terminato le faccende di casa, a subito prima che i bambini tornino da scuola. È il momento in cui le amiche possono trovarsi, bere una tazza di caffè e scambiarsi i pettegolezzi sulle altre amiche che quel giorno non sono presenti. (Desperate Housewives)

Io credo che, nella vita di tutte noi, esistano vere amiche e false amiche. È facile andare d’accordo quando va tutto bene e ci si diverte. Purtroppo le cose non vanno sempre per il verso giusto. Ci sono anche difficoltà da superare e problemi seri da affrontare. Ed è proprio in quei momenti, quando si ha bisogno di conforto, che si può capire se l’amicizia è vera o meno. (Pretty Cure)

Frasi sulla vera amicizia fra donne

L’amicizia è guardare da lontano e senza accostarsi. (Simone Weil)

L’amicizia è prima di tutto certezza, ed è questo che la differenzia dall’amore. È anche rispetto, e accettazione totale di un altro essere. (Marguerite Yourcenar)

L’amicizia senza interesse è una delle cose più rare e belle della vita.(James Francis Byrnes)

Desiderare di sfuggire alla solitudine è una viltà. L’amicizia non la si cerca, non la si sogna, non la si desidera; la si esercita, è una virtù. (Simone Weil)

Per quanto sia raro il vero amore, è ancor più rara la vera amicizia.(François de La Rochefoucauld)

Un rapporto d’amicizia che sia fra uomini o fra donne, è sempre un rapporto d’amore. E in una carezza, in un abbraccio, in una stretta di mano a volte c’è più sensualità che nel vero e proprio atto d’amore. (Dacia Maraini)

Il marchio della perfetta amicizia non è il fatto di essere pronti a prestare aiuto nel momento del bisogno, ma il fatto che, una volta dato questo aiuto, nulla cambia (Clive Staples Lewis)

L’amicizia è uno dei sentimenti più belli da vivere perché dà ricchezza, emozioni, complicità e perché è assolutamente gratuita. Ad un tratto ci si vede, ci si sceglie, si costruisce una sorta di intimità; si può camminare accanto e crescere insieme pur percorrendo strade differenti, pur essendo distanti, come noi due, centinaia di migliaia di chilometri. (Susanna Tamaro)

Frasi sull’amicizia falsa tra donne

In passato l’amicizia tra donne era viziata, sia causa delle restrizioni sociali che subivano, sia a causa di una rivalità che c’era tra loro nella ricerca del “maschio alfa”. Oggi non c’è più questo antagonismo: se c’è della rivalità è piuttosto nel campo del lavoro. (Margherita Oggero)

Ma questo sentimento, l’amicizia, è molto più fine e complicato dell’amore. È il più forte dei sentimenti umani, è veramente disinteressato. Le donne non lo conoscono. (Sándor Márai)

Alcune donne amano così tanto il loro marito che pur di non sciuparlo usano quello delle loro amiche.

(Alexandre Dumas)

L’amicizia di due donne comincia o finisce per essere un complotto contro una terza. (Alphonse Karr)

C’è chi scambia l’amicizia per compassione e non vuole accettare aiuto per paura di passare per debole. (Erica Jong)

Amicizia tra donne: un sentimento profondo e complesso

Come abbiamo visto leggendo queste frasi, l’amicizia tra donne è sicuramente un sentimento che crea un legame bello ma anche complesso. Le dinamiche dell’amicizia tra donne sono spesso differenti da quelle dell’amicizia tra uomini o tra uomini e donne. Spesso poi si distingue tra amicizia vera e amicizia falsa, ma quando l’amicizia è legata a interessi e secondi fini, semplicemente non è amicizia.

